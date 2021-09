Boris Alonso vuelve a TCMS: "Estoy feliz como un chiquillo de 43 años"

La primera vez que Boris Alonso se asomó en la esfera cómica nacional fue hace diez años, en 2011, con su personaje 'Oldermarsh de Tierra Blanca', que nació después de que el comediante doblara un video (que hoy tiene más de 800.000 reproducciones) del programa Gladiadores Americanos. Boris selló su éxito poco después, convirtiéndose en uno de los personajes más famosos de la popular app de videos de aquel entonces,Vine.

Ya ha pasado una década, y el arquitecto de profesión ha pasado por las pantallas de cines nacionales, interpretando un papel en la primera película de Maikol Yordan, un éxito en cartelera; también pasó por el escenario de la primera temporada de Tu Cara Me Suena (TCMS). Recorrió el mundo con El Tripazo de la Revista Mundialista y hasta asumió la autoría de su propio programa de radio, La Red de Boris.

Hoy vuelve al mismo escenario unas cuantas temporadas después, asumiendo la vacante que dejó la actriz Marcela Ugalde al retirarse de la competencia esta semana debido a un quebranto en su salud.

Alonso tiene las cosas muy claras: "Yo no canto nada. Es más, cuando estuve en TCMS no me acuerdo si quedé de último o de penúltimo", dice entre risas. Pero sabe que su aporte humorístico en aquel entonces fue la razón por la cual la producción volvió a tocar su puerta en los últimos días. De hecho, esta es la primera vez en la historia del formato nacional en la que un concursante repite su participación.

​"Estamos seguros de que Boris contará con la aceptación del público y que nos dará, en cada gala, muchos momentos de humor como lo hizo durante la primera temporada", aseguró la productora del programa, Vivian Peraza.

Alonso, por su parte, ha visto su agenda inundarse de ensayos y de preparativos para su retorno a la pantalla chica el próximo domingo. "Me siento muy feliz, estoy como un chiquillo de 43 años" dijo este martes en declaraciones a Teletica.com.

La producción todavía no ha revelado cuál personaje interpretará en su debut el próximo domingo, pero asegura que Alonso ya está incorporado al elenco y preparándose para asumir este nuevo reto.

En el video adjunto, puede ver una de las interpretaciones de Alonso durante la primera temporada del programa.

