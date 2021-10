En Profundidad: Sergio Mena pasaría las tareas del CONAVI de nuevo al MOPT

El candidato de partido Nueva Generación, Sergio Mena, dijo que, en un eventual gobierno suyo, regresaría al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) las tareas que hoy tiene el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Así lo señaló durante el programa En Profundidad, de Teletica.com, este viernes por la tarde. (Ver video adjunto)

Esas tareas, relacionadas con mantenimiento de infraestructura, fueron alguna vez del MOPT pero posteriormente asignadas a Conavi tras la creación de ese Consejo.

Mena sostuvo que esto no implicaría despidos, sino simplemente el personal de Conavi pasaría al Ministerio, y este tendría la total coordinación de las mismas tareas que hoy hace el Consejo.

"Con eso nos ahorramos un montón de plata en dietas de la junta directiva de Conavi" señaló el aspirante presidencial.

Explicó que la idea es que el futuro ministro o ministra del ramo no diga luego que no sabía lo que estaba haciéndose o no en temas de vialidad.

Intervención de puentes

Mena indicó que, en caso de ser Presidente, daría un impulso a la reparación y mantenimiento de los puentes.

El candidato criticó el papel de las autoridades en ese tema, pues asegura que todos saben que se necesita intervenir esas infraestructuras.

Le pareció increíble que, en casos como el colapso del puente de Orosi, el Conavi reconociera que sabía de los problemas pero que no creyeran que se fuera a caer, tal y como lo reconocieron la autoridades este mismo viernes.

