Si va a votar con su mascota, tome nota de la nueva normativa del TSE

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) advirtió, la mañana de este viernes, sobre la prohibición de ingreso de animales a los locales y recintos de votación.

Dicha restricción está contemplada en el Reglamento para el Ejercicio del Sufragio en las Elecciones Nacionales del 1.º de febrero de 2026 (decreto 13-2025).

El artículo 35, inciso c), de dicha normativa prohíbe entrar con mascotas al aula y, consecuentemente, a la urna.

De esa limitación se excluyen los casos en los que el elector tenga una discapacidad visual y requiera la compañía de un perro de servicio, o cuando se trate de un animal de apoyo emocional; situación que haya sido acreditada previamente ante la junta receptora de votos (JRV). Los miembros de mesa, en colaboración del Cuerpo Nacional de Delegados, tendrán la responsabilidad de velar por la estricta aplicación de esa disposición.

La Autoridad Electoral indicó que, si bien reconoce el afecto que muchas personas sienten por sus mascotas, la presencia de animales en los espacios donde se desarrolla la votación puede comprometer la seguridad de los participantes del proceso, la integridad del material electoral y el orden indispensable para el normal desarrollo de la jornada.

Respecto a la presencia de animales en los centros de votación (entiéndanse escuelas, colegios o salones comunales, entre otros), la entrada de mascotas estará sujeta a las políticas internas de cada institución y el criterio del encargado del inmueble, así como el cumplimiento de las regulaciones legales y reglamentarias sobre la presencia de animales en espacios públicos.