Rodrigo Chaves promete a Laura Fernández “una transición sin costuras de ningún tipo”

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, garantizó a quien se convertirá en su sucesora, a partir del 8 de mayo próximo, una transición ordenada.

A través de una llamada virtual, el mandatario felicitó a su exministra por la aplastante victoria que consiguió en la elección de este domingo, donde cosechó el 48,67% de los votos válidos emitidos y —hasta el cierre de esta publicación— 30 diputaciones.

"Lo que quiero es ponerme a su orden para que haya una transición sin costuras de ningún tipo, para que usted llegue con impulso a gobernar el 8 de mayo", indicó el gobernante.

Chaves aseguró que instruirá a su equipo para que coordine con el de Fernández y se facilite la entrada en funcionamiento de la nueva administración.

En esa línea, agregó que cuando a él le tocó afrontar esa situación, el personal del gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022) le hizo “cosas muy feas”.

"Tomaré las riendas de Costa Rica con un profundo respeto por lo construido y lo avanzado. Y confío también en que la transición será como ha sido siempre el trabajo entre nosotros dos: ameno, técnico, respetuoso y anteponiendo el interés del pueblo de Costa Rica por encima de cualquier cosa", contestó la presidenta electa.



Fernández se mostró agradecida con Chaves por haber confiado en ella desde que la entrevistó para ser su titular en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).

El mandatario le pidió a su sucesora que piense en lo que él y la diputada Pilar Cisneros han denominado “los nadies”, que se refiere a las personas “que tienen nada”.