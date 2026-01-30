¿Quién le preguntó a quién en ‘El Debate Final’ de Teletica?

Cinco candidatos presidenciales con una intención de voto superior al margen de error en las encuestas protagonizaron, la noche de este jueves, El Debate Final de Teletica.

En la puesta en escena, salieron a flote las estrategias de sus campañas. Y ello se reflejó al momento de los cara a cara.

Durante los tres espacios de preguntas directas entre los aspirantes que tuvo el intercambio, fueron evidentes los ataques, las preguntas incómodas e, incluso, los intentos por restarle foco a uno que otro adversario.

Por ejemplo, el candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, fue contra quien se concentraron el grueso de las consultas de los otros cuatro aspirantes. En total, recibió diez cuestionamientos.

Y ello pareciera lógico: es, ni más ni menos, quien según las encuestas es el que tiene más posibilidades de llegar a una eventual segunda ronda con la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, líder en solitario de los sondeos y la gran ausente del debate (adujo motivos de agenda).

Entre los temas sobre los que el expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), exviceministro de Hacienda y exsuperintendente de Pensiones; destacan: las derrotas que acumula su agrupación en los balotajes que ha disputado, las contradicciones de su divisa en diferentes temas, su posición sobre el mercado eléctrico, entre otras.



Algunos estudios de opinión colocan a la aspirante de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, en un empate técnico con Ramos y, consecuentemente, esta fue la aspirante con la segunda mayor cantidad de preguntas recibidas, con nueve.

Pero debe hacerse ver que cuatro de los diez cuestionamientos dirigidos contra Ramos vinieron de Dobles. La ex primera dama, de hecho, solo le preguntó a ese candidato, así como a quien le sigue más de cerca: el candidato del Partido Frente Amplio (PFA), Ariel Robles.

Las temáticas de los cuestionamientos a la arquitecta versaron, principalmente, en decisiones tomadas durante las administraciones del Partido Acción Ciudadana (PAC), incluida la de su esposo, Carlos Alvarado (2018-2022).



Robles fue, a su vez, el tercer aspirante con mayor cantidad de consultas, con seis.

Las preguntas al diputado tuvieron que ver con empleo público y los trabajos generados en el régimen de zonas francas.

Valga recordar que los candidatos del Partido Avanza (PA), José Aguilar, y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, son los menos favorecidos por las encuestas y, a su vez, fueron los que menos preguntas recibieron de sus adversarios. Estos recibieron dos y tres cuestionamientos, respectivamente.

Las consultas hacia estos estuvieron relacionadas con inteligencia artificial, teletrabajo, cuido, programas de afectividad, entre otros.

El Debate Final fue el último espacio con el que estos Ramos, Dobles, Robles, Aguilar e Hidalgo contaron para convencer al electorado e intentar forzar a una segunda ronda.