PUSC consuma peores resultados de su historia en elecciones presidenciales y legislativas

Atrás quedaron la disputa de los primeros lugares y las bancadas numerosas para el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

La agrupación mariachi por poco desaparece de la escena política tras las elecciones del domingo, en la que su candidato, Juan Carlos Hidalgo, acabó en quinto con el 2,79% de los votos válidos emitidos, de acuerdo con el décimo corte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).





Nunca antes la divisa rojiazul había obtenido un porcentaje de sufragios tan bajo. Lo más cerca que había estado de una votación como esta fue en 2006, cuando Ricardo Toledo cosechó un 3,6%.

Sin embargo, una diferencia sustancial respecto a aquellos comicios, es que la Unidad acabó entonces con cinco curules. Esta vez, solo tiene una asegurada y una más en disputa, según proyecciones de Telenoticias efectuadas a partir de los resultados preliminares divulgados por la Autoridad Electoral.

Aun con un segundo escaño, los socialcristianos nunca habían tenido una fracción tan pequeña como la que tendrán en la próxima Asamblea Legislativa.

Hidalgo, analista de políticas públicas de profesión, reconoció que la votación que recibió no fue acorde a sus expectativas.

"No es el resultado que esperábamos, pero tenemos que estar orgullosos del trabajo que hicimos. No hay perdedores cuando se trata de hacer patria", afirmó en su discurso de derrota.

Afirmó también que la campaña hecha por su partido fue “digna, propositiva y de soluciones”, al tiempo que felicitó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por el trabajo hecho en la organización del proceso electoral y el escrutinio de los comicios.

“El pueblo ha hablado y vamos a respetar el mandato del pueblo”, señaló.

La Unidad atraviesa una tendencia a la baja en el apoyo recibido en las urnas, que inició en 2018. De hecho, ese año, el exministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, obtuvo los mejores resultados desde 2006, con 16,0%.

El descalabro de esa agrupación ocurre tras el estallido de los escándalos de corrupción conocidos como Caja-Fischel e ICE-Alcatel, que salpicaron a los expresidentes socialcristianos Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez.