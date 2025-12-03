Privados de máxima seguridad solo tendrán acceso a audios de debates presidenciales

El Ministerio de Justicia y Paz (MJP) únicamente dará a los privados de libertad acceso a los audios de los debates que se celebren en el marco de las elecciones del 1.° de febrero de 2026.

Así lo informó la cartera, luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le ordenara buscar “mecanismos efectivos” para que los privados de libertad pudieran —al menos— escuchar las interacciones entre los candidatos, en medio de las fuertes restricciones impuestas en el Circuito de Alta Contención y Máxima Seguridad del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero, en San Rafael de Alajuela.

La institución indicó que, tras reuniones de su Policía Penitenciaria con el Departamento de Programas Electorales para el Ejercicio del Voto, entregó los planes de gobierno de las agrupaciones inscritas, de manera que puedan consultar para tomar una decisión informada.

Asimismo, se hará entrega de copias de las papeletas.

Todas las medidas, aclaró el ministerio, se dan en apego al Reglamento general al Circuito de Alta Contención del Sistema Penitenciario Nacional, que restringe los dispositivos electrónicos en estos espacios carcelarios.

Precisamente, la Autoridad Electoral reconoció en su resolución 6432-E1-2025 del 30 de setiembre anterior, dada a conocer por Teletica.com, que la autorización o prohibición de ingreso de televisores o radios no es parte de sus competencias.

El material se entregará, además de los módulos antes citados, en el Centro de Atención Institucional Terrazas. El material llegará así a un aproximado de 1.838 reclusos.

Todos estos penales instalarán mesas de votación para sus poblaciones adscritas, de manera que el día de los comicios, los reos puedan ejercer su derecho al sufragio.