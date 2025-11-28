Por primera vez, UE desplegará misión de observadores para elecciones de Costa Rica

La Unión Europea (UE) desplegará, por primera vez, una misión de observadores para las elecciones en Costa Rica.

El embajador de ese organismo en el país, Pierre-Louis Lempereur, comunicó el miércoles al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la aceptación de una invitación que la Autoridad Electoral giró a Bruselas, para que se dé seguimiento a los próximos comicios nacionales.

Esta será la primera vez en la historia democrática de Costa Rica que se contará con la presencia de veedores internacionales de esa instancia.

La misión de expertos de la Unión Europea llegará al territorio nacional en enero próximo. Una vez en el país, analizarán áreas temáticas específicas y técnicas del proceso, con base en los estándares democráticos vigentes y suscritos por Costa Rica. Pasadas las elecciones, rendirán un informe con posibles recomendaciones para futuras votaciones.

En un comunicado, divulgado este viernes, el Tribunal de Elecciones agradeció el acompañamiento que realizarán los personeros del organismo internacional.

Los próximos comicios están convocados para el 1.° de febrero de 2026. En esas votaciones serán electos el próximo presidente de la República, sus vicepresidentes y los 57 diputados para el período 2026-2030.