OEA urge a Costa Rica por reformas en financiamiento de partidos políticos

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE-OEA) urgió a Costa Rica por reformas en el financiamiento político electoral del país.

Las recomendaciones están incluidas en el informe preliminar que la misión presentó este martes, luego de participar en los comicios nacionales del pasado domingo.

Entre las observaciones, la OEA dijo haber recibido “diversos relatos” sobre la posible infiltración del crimen organizado y la presencia de recursos de origen ilícito, incluyendo los asociados al narcotráfico, así como de financiación prohibida proveniente del extranjero, en la competencia política.

“Esta preocupación ya había sido puesta en conocimiento de la MOE/OEA que acompañó las pasadas elecciones municipales. Si bien el país cuenta con un modelo mixto, que combina aportes privados y públicos, el esquema de contribución a cargo del Estado opera, predominantemente, mediante reembolsos postelectorales.

“Estos reembolsos están condicionados al cumplimiento de estrictos requisitos verificados por el Tribunal Supremo de Elecciones. Esto conlleva una excesiva dependencia en el financiamiento privado, en un sistema que no establece límites a las contribuciones individuales, ni topes de gasto para campañas”, señaló el informe.





Según la misión, la pasada elección reportó bonos de deuda política autorizados por ₡71 mil millones, muy lejos de la contribución estatal fijada por el Tribunal Supremo de Elecciones (₡39 mil millones).

Junto a esto, la misión dijo haber recibido, nuevamente, las preocupaciones de una mayoría de los actores políticos entrevistados sobre cómo el sistema de financiamiento vigente genera “profundas condiciones de inequidad” en la contienda.

“Estos actores opinaron que la figura de cesión de la contribución estatal, al basarse en la especulación, genera incentivos indeseados para su adquisición. En el contexto de un sistema multipartidista, consideraron que esta figura ya no cumple con el objetivo para el cual fue concebida y tiende a beneficiar principalmente a los financistas privados”, añade el documento.

Por esto, la misión recomienda, entre otras, adoptar un esquema de financiamiento público anticipado, basado en criterios objetivos y equitativos, que asegure que todos los partidos políticos (nacionales, provinciales y cantonales) cuenten con recursos oportunos para desarrollar sus campañas, reduciendo la dependencia del financiamiento privado.

Además, recomendó fijar límites individuales a los aportes de las personas naturales o físicas, así como al valor de las campañas.

También exhortó al país a adoptar mecanismos que permitan a los partidos políticos contar con espacios en los medios de comunicación (financiamiento público indirecto) para garantizar la equidad en el acceso a difundir propaganda electoral.

Parte de estas observaciones ya se incluyen en diferentes reformas electorales que siguen en discusión en la Asamblea Legislativa.



Pese a estas y otras observaciones en diferentes áreas, la misión de la OEA alabó la fiesta democrática que vivió el país el domingo anterior, en la que resultó electa, en primera ronda, la oficialista Laura Fernández.

Puede ver el informe completo ﻿aquí.﻿