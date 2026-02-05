Frente Amplio impulsa pacto opositor contra levantamiento de garantías y reelección

El Partido Frente Amplio (PFA) lanzó, este jueves, un llamado al resto de la oposición para que suscriba un pacto en el que se comprometan a no prestar sus votos para levantar las garantías individuales o impulsar una reforma para permitir la reelección presidencial consecutiva, en caso de que así lo impulse el oficialismo.

Mediante una carta, el excandidato de esa agrupación, Ariel Robles, pidió a quienes fueron sus contendientes en la pasada campaña, Álvaro Ramos, Claudia Dobles y Juan Carlos Hidalgo, para que sus fracciones electas se sumen a la del Frente Amplio en el rechazo a ese tipo de iniciativas.

De la mano con lo anterior, también se hizo un llamado a defender la división de poderes y la independencia judicial, así como a la institucionalidad democrática.

El documento fue firmado en una conferencia de prensa en la que participaron los actuales diputados de esa agrupación, así como los que resultaron electos el pasado domingo.

"Costa Rica puede contar con el trabajo de estas diputaciones electas para actuar como un dique democrático que detenga todas aquellas iniciativas que pretendan afectar los derechos de toda persona. Invitamos a suscribir este acuerdo público a las fracciones legislativas electas del Partido Liberación Nacional (PLN), Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y diputaciones de las demás fuerzas políticas que participarán del Congreso, que tengan un verdadero compromiso con la democracia", reza el pacto enviado a las contrapartes este jueves.

Aunque Robles hizo ver que reconoce la victoria electoral conseguida por Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), el todavía congresista también subrayó que un 50% de los electores también se inclinó por las fuerzas opositoras.

De ahí que, en su criterio, ni él ni sus bancadas entrante o saliente pueden esperar eventuales negociaciones, sino que la situación actual demanda un rol de liderazgo que está dispuesto a asumir.

"La mitad del pueblo costarricense eligió a esta fracción legislativa y eligió a la oposición costarricense para que dé garantía y fe de que la democracia va a permanecer intacta en los siguientes cuatro años. Es compromiso de todos los liderazgos políticos salientes y entrantes garantizar que esto se cumpla. "Y en esto creo que hay que hacer un llamado a todos los actores que estuvimos involucrados en el proceso electoral anterior. Hay que hacer un llamado a que nos comprometamos con esta hoja de ruta que el Frente Amplio les va a hacer llegar a las otras fracciones de oposición", explicó Robles.

En esa línea, el exaspirante le hizo ver al próximo Gobierno de la República y su bancada que no podrá contar con los siete votos de sus legisladores si pretende llevar adelante alguna iniciativa como las antes citadas.

Sobre el particular, Teletica.com tiene en trámite consultas de prensa ante las oficinas de prensa de Ramos e Hidalgo, y está previsto que Dobles se pronuncie al respecto esta misma mañana en una rueda de medios de comunicación que tiene programada.










