Estado más eficiente y tipo de cambio equilibrado: lo que piden empresarios a candidatos

Mejorar la seguridad, reducir el crimen, devolver la calidad a la educación y ejecutar proyectos de infraestructura urgente, como el tren de carga hacia Limón, son algunas de las prioridades que empresarios de distintos sectores esperan que el próximo gobierno convierta en realidad (vea video adjunto de Telenoticias).

A estos retos se suman dos temas adicionales: hacer más eficiente al Estado y lograr estabilidad en el tipo de cambio del dólar.

Tras el pico histórico en 2022, cuando el precio de venta llegó a ¢700, la moneda ha caído a niveles que, según diferentes sectores, dificultan la creación de nuevos empleos.

Para ilustrar la tendencia, el precio de venta del dólar el 19 de diciembre en los últimos años fue:

2021: ¢640,95

2022: ¢593,66

2023: ¢527,95

2024: ¢507,50

2025: ¢497,59

Todas estas solicitudes fueron entregadas a las diferentes candidaturas presidenciales con la esperanza de que el próximo gobierno las tome en cuenta.

