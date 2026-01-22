‘El Antidebate’: Candidatos encuentran coincidencias en seguridad, cuido y ROP

Todo depende de quién lo vea. Para usted, posiblemente sea más importante la seguridad ciudadana o la educación. Uno que otro fiebre, tal vez tiene la cabeza más puesta en si, al final del Campeonato Nacional, llegará la 41 del Deportivo Saprissa o la 32 de la Liga Deportiva Alajuelense.

Indistintamente de cuál sea el caso, ‘El Antidebate’ del programa Sepamos ser libres lo abordó todo.

Este novedoso formato permitió que los candidatos Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN); Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Ariel Robles, del Partido Frente Amplio (PFA); y Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); dialogaran por poco más de dos horas en una misma mesa, cara a cara, sin moderadores o guiones de por medio.

La dinámica permitió destapar secretos, como que Amor prohibido es la canción que Dobles prefiere para karaokear, que Hidalgo prefiere la Pilsen, que a Ramos le gusta Bugs Bunny o que a Robles le gustaría vender matas… aunque no las que muchos en internet se pueden imaginar.

Pero más allá de esos ratos jocosos, en los que ni los aspirantes podían creer lo que se les preguntaba, hubo espacios para los temas urgentes sobre los que el electorado desea escuchar sus posiciones y propuestas.

Uno de esos casos fue la seguridad, que fue llevado a la mesa libre por Dobles. Y prácticamente todo lo que se conversó ahí, acabó en puntos de encuentro entre las candidaturas.

Por ejemplo, las cuatro opciones políticas coincidieron en la urgencia de recuperar el control territorial, de la mano más recursos, más policías, mayor tecnología y la convocatoria del Consejo Nacional de Seguridad.

También hubo concordancias en cuanto a la urgencia de mejorar la inteligencia financiera, tanto en el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), como en el Sistema Financiero Nacional.

Ramos propuso conversar sobre la desigualdad en los ingresos que hay entre los ciudadanos en la actualidad, y cómo esta situación ha llevado a que miles de familias acaben por buscar un préstamo informal o gota a gota.

Para solucionarlo, se habló de impulsar una ley del olvido, como la que existe en Estados Unidos, de manera que se puedan limpiar las manchas en los récords crediticias de quienes no pudieron saldar sus deudas, después de cuatro años.

Tanto Robles, como Hidalgo y Robles coincidieron en que, de la mano con lo anterior, podría plantearse una revisión de la Ley de Usura, para ajustarla al contexto actual.

Casi sin querer, en la conversación entró el retiro anticipado del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP). Los aspirantes concordaron en que ello debe ser valorado por una mesa de trabajo técnica.

Hidalgo planteó hablar sobre el cuido y qué se puede hacer para que la maternidad deje de ser un castigo para las mujeres.

Los candidatos coincidieron en que ese tema debe ser de especial relevancia en la próxima administración, pero no solo en lo relativo a los menores de edad, sino también en los adultos mayores, así como de las personas con discapacidad. Incluso, el tema llegó a considerar como la gran prioridad social del próximo cuatrienio.

Robles, en cambio, propuso hablar sobre la situación actual de la educación y se centraron en la necesidad de alcanzar cambios curriculares para salir de la “crisis” que atraviesa el país en esa materia.

Una de las iniciativas fue la implementación de mentorías o acompañamiento entre docentes. Otra tenía que ver con la disminución de las cargas del trabajo administrativo de los profesores.