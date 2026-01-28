CIEP-UCR: “Escenario de distribución de curules es poco predecible”

La conformación de la próxima Asamblea Legislativa es una incertidumbre total.

Si bien última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticas de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) detalla la intención de voto para las diputaciones, esta no ahonda en cómo podría lucir esa configuración.

"El análisis de las preferencias de las personas que están decididas a votar en los comicios de diputaciones revela que el porcentaje de personas indecisas es mayor que para la elección presidencial. En estas condiciones, parece que la Asamblea Legislativa será fragmentada y el escenario de distribución de curules es poco predecible", puntualiza el informe.

Y es que el grupo de indecisos pasa de 25,9% en la intención de voto presidencial, a 39,6% en la legislativa.

Tal situación incide también en otros datos, como por ejemplo, el apoyo con el que cuenta el Partido Pueblo Soberano (PPSO). La candidata de agrupación, Laura Fernández, lidera la carrera por la Presidencia de la República con 43,8%, pero ese apoyo cae al 29,5% cuando se trata de las papeletas de parlamentarios.

Un comportamiento similar tiene la Coalición Agenda Ciudadana (CAC). La aspirante Claudia Dobles acumula una intención de voto de 8,6%, pero el apoyo a su oferta para el Congreso pasa a 3,9%.

El Partido Liberación Nacional (PLN), en cambio, tiene una intención de voto idéntica en ambos apartados de 9,2%.



Del otro lado está el caso del Partido Frente Amplio (PFA). El candidato Ariel Robles tiene una intención de voto de 3,8%, pero su oferta de legisladores crece a 8,3%.