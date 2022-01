"Erradicar la pobreza extrema": la fallida propuesta que Figueres vuelve a incluir como promesa de campaña

Acabar con la pobreza extrema y crear hasta 16 nuevas instituciones o programas, son dos propuestas que el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), José María Figueres, incluye en su plan de gobierno actual.

Eliminar la pobreza extrema es una promesa que Figueres ya había lanzado en la campaña electoral que lo llevó a la silla presidencial para el periodo 1994-1998; pero en aquel entonces fue más ambicioso, ya que el techo era "erradicar la pobreza" en general.

​

​Al cierre de su gestión, Figueres no solo no incumplió con la meta, sino que desde su llegada al poder, los niveles de pobreza se agravaron. El estudio "La tendencia de largo plazo de la pobreza en Costa Rica: 1987-2017" de la Academia de Centroamérica señala que el 23% de la población se mantuvo en pobreza en ese periodo, y que esta creció en términos absolutos desde 1994.

En el país, 6,3% de los hogares viven en pobreza extrema, eso se traduce en 104.500 personas, según datos revelados al cierre de 2021 por el INEC.​

En su actual propuesta, Figueres propone crear un subsidio económico que permita a las personas llegar a una “renta mínima familiar” denominado en su plan como “Piso Económico Familiar (PEF)". Este desembolso sería distinto para cada hogar, ya que se calcularía con base el ingreso de la familia y la diferencia para que alcance el ingreso mínimo.



El PEF promete beneficiar a 415.000 personas en pobreza y asegura que sacaría de la pobreza extrema a 235 mil personas. Además, promete extender las pensiones no contributivas a todos los adultos mayores pobres. Todo esto sin aumentar el gasto público, ya que utilizaría los recursos de los programas y ayudas sociales ya existentes.

​“Los parámetros para determinar la asignación familiar se basan en el valor de la brecha de la pobreza y en el tamaño y composición del hogar. La propuesta soluciona problemas de diseño del modelo actual de programas sociales y aumenta la eficiencia del gasto, integrando varias de las actuales transferencias en una asignación familiar única, y reorganizando la institucionalidad para hacerla más eficiente” cita el plan de Gobierno.

Sin cerrar instituciones

La ambiciosa promesa del candidato verdiblanco además deberá cumplirse sin el cierre de instituciones, ya que en reiteradas ocasiones Figueres ha dicho que "este no es momento de cerrar instituciones en el país".

De hecho, en la actual propuesta de gobierno, el expresidente propone crear hasta 16 nuevas instituciones o programas sin detallar de dónde vendrán los recursos.

Durante el debate de Columbia, el candidato presidencial de Liberal Progresista, Eliécer Feinzaig, cuestionó a Figueres por esta propuesta y por la creación de más de 30 instituciones durante su gobierno, y esta fue la respuesta del verdiblanco.



“Usted dice que en mi primer gobierno creamos, sí tal vez sí, todas ellas pensando en el bienestar de la familia, también soy el único presidente de la historia reciente de este país que cerró de cuajo instituciones. De manera que sé cómo se hace eso también, pero este no es el momento de hacerlo, con 500.000 personas sin trabajo no estábamos para llegar al Gobierno a botar personas de sus trabajos”

¿Es viable la propuesta?

Para el economista Dennis Meléndez, llevar a cabo un plan con esos dos componentes es difícil. “Si está dispuesto a unificar las 27 entidades que se dedican a atender los programas sociales, y unificar el subsidio en uno solo, eso sería posible, pero eso implicaría el cierre de instituciones", dijo.

Según dijo Meléndez, en total, las instituciones que atienden programas sociales se dejan el 66% de los recursos, lo que implica que solo un 34% del dinero se traduzca realmente en subsidios para las personas.

"Esto significa que no se puede garantizar la cantidad de recursos que se necesita, sin el cierre de algunas de estas instituciones” reiteró. También cuestionó cuál sería el rol de estas instituciones si la visión era unificar el subsidio.

Sumado a esto, Meléndez asegura que una de las razones que han impedido que se reduzca la pobreza en el pasado, es que las propuestas se concentran en la transferencia de dinero.

"Creo que seguir pensando que programas de subsidio es un enfoque pésimo, lo que hay que hacer es poner a la gente a generar riqueza, darle empleo no subsidio; oportunidades no regalos. No creo que así se erradique la pobreza", explicó Meléndez.



Este viernes, Figueres aprovechó una conferencia en la que presentó su plan de vivienda para responder a quiénes ven inviable su propuesta de una renta mínima familiar. “Los analistas dicen que no es posible, que no hay recursos, y mi respuesta es: cómo se ve que esos analistas no tienen problemas para comer tres veces al día, y no se han puesto en los zapatos de esas personas que no pueden hacerlo”.

Desde Teletica.com solicitamos una entrevista para conocer cómo se llevarían a cabo estas propuestas en un eventual gobierno, pero al momento del cierre de esta nota, no se tenía respuesta.

​