¡Nunca es tarde para comenzar a ejercitarse!

27 de junio de 2023, 9:14 AM

Si usted no tiene el hábito de realizar actividad física, recuerde que nunca es tarde para comenzar. El ejercicio regular no solo le brinda bienestar físico, sino que también contribuye a mantenerle más feliz, activo y protege la salud de sus músculos, los cuales son fundamentales para mantenerse fuerte y saludable a lo largo del tiempo.



No importa la edad que tenga, el ejercicio es importante en cualquier etapa de la vida. Un claro ejemplo de esto es Anabelle Robles, una empresaria que decidió iniciar su rutina de ejercicios cerca de los 40 años. A través de su determinación y constancia, ha experimentado los beneficios tanto en su cuerpo como en su mente.



La pérdida de masa muscular es un proceso natural que ocurre con el paso de los años, pero el ejercicio puede contrarrestar este efecto.