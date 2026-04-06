Estos ejercicios pueden marcar la diferencia en su bienestar diario

El sobrepeso es una realidad que afecta a una parte importante de la población adulta en Costa Rica.

Según un informe del Atlas Mundial de Obesidad, el 34 % de las personas vive con esta condición, mientras que apenas la mitad mantiene hábitos regulares de ejercicio físico.

Este panorama refleja la importancia de incorporar movimiento en la rutina diaria, incluso con acciones simples que pueden marcar una gran diferencia con el paso del tiempo. La buena noticia es que no se necesitan rutinas complejas ni largas horas en el gimnasio para comenzar a mejorar la salud (ver video adjunto).

En Buen Día le mostramos cinco movimientos sencillos que usted puede realizar en casa o en espacios cotidianos, ideales para activar el cuerpo, fortalecer músculos y dar ese primer paso hacia un estilo de vida más activo. Son ejercicios accesibles, prácticos y pensados especialmente para quienes desean empezar sin complicaciones.



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