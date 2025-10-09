Cómo fortalecer sus rodillas y prevenir lesiones

Probablemente, usted ya haya visto el video: “Bad Bunny se lesionó en pleno concierto”, recordándonos que ni las estrellas están exentas de accidentes. Pero esto no solo le ocurre a los famosos.



Por eso, invitamos a Stefano Saalfeld y Byron Arias, especialistas en ejercicio funcional, quienes nos enseñaron cómo fortalecer nuestras rodillas y prevenir lesiones (ver video adjunto).



¡Cuidar su cuerpo también es parte del espectáculo de vivir bien!



