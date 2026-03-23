Volodimir Zelenski pide seguir diálogo para "poner fin a la guerra" con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, expresó el domingo su esperanza de que Estados Unidos continúe sus esfuerzos para poner fin a la invasión rusa, pese a que su atención está actualmente centrada en atacar a Irán.

Durante dos días, los enviados especiales de Ucrania y Estados Unidos se reunieron en Florida. Los negociadores de ambos países hablaron de avances tras el encuentro, aunque sin dar detalles.

Hasta este fin de semana, la iniciativa diplomática se encontraba en punto muerto desde febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán.

"Está claro que el foco principal del lado estadounidense en este momento es la situación en torno a Irán y en esa región, pero la guerra que mantiene Rusia contra Ucrania debe llegar a su fin”, dijo Zelenski en un discurso la noche del domingo.

El mandatario ucraniano afirmó que se reunirá con el equipo de Ucrania cuando regrese al país y que espera que haya más acercamientos diplomáticos con Estados Unidos.

Añadió también que podría haber más intercambios de prisioneros entre su país y Rusia, tras las reuniones mantenidas por su equipo en Miami este fin de semana con los emisarios de la Casa Blanca.

"Hay señales de que podría haber una continuación de los intercambios (de prisioneros), lo cual sería realmente una muy buena noticia y una confirmación de que la diplomacia funciona. Esperamos que así sea", señaló en su tradicional discurso nocturno tras recibir los primeros informes de su equipo negociador.

Witkoff escribió en X que ambas partes "se enfocaron en puntos clave para definir un marco de seguridad sólido y confiable para Ucrania, así como esfuerzos humanitarios fundamentales en la región”.