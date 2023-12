Tesla llama a talleres a casi todos sus autos vendidos en EE. UU.

13 de diciembre de 2023, 8:31 AM

El piloto automático incluye funciones llamadas Autosteer y Traffic Aware Cruise Control, con Autosteer diseñado para su uso en autopistas de acceso limitado cuando no está funcionando con una función más sofisticada llamada Autosteer en calles de la ciudad.

La actualización de software aparentemente limitará dónde se puede utilizar Autosteer. "Si el conductor intenta activar el Autosteer cuando no se cumplen las condiciones para ello, la función alertará al conductor de que no está disponible mediante alertas visuales y audibles, y el Autosteer no se activará", decían los documentos del llamado.