La NASA revela los resultados del informe sobre el fenómeno ovni

14 de septiembre de 2023, 11:50 AM

La NASA declaró este jueves (14.09.2023) que el estudio de los ovnis requerirá nuevas técnicas científicas, incluidos satélites avanzados, así como un cambio en la forma de percibir los objetos voladores no identificados.

Luchar contra el estigma

El administrador de la NASA, Bill Nelson, dijo que la agencia quiere cambiar la conversación sobre los "fenómenos anómalos no identificados" (FANI) "del sensacionalismo a la ciencia".

La NASA anunció el nombramiento de un nuevo director de investigación de los "fenómenos anómalos no identificados", que se encargará de "centralizar las comunicaciones, los recursos y las capacidades de análisis de datos para establecer una base de datos robusta para la evaluación de futuros FANI."

No hay pruebas de que existe vida extraterrestre

"La NASA lo hará de forma transparente", afirmó Nelson. En la única reunión pública celebrada a principios de este año, el equipo independiente seleccionado por la agencia espacial insistió en que no hay pruebas concluyentes de vida extraterrestre asociada a los ovnis.

Los científicos, expertos en aviación e inteligencia artificial y el astronauta retirado de la NASA Scott Kelly, el primer estadounidense que pasó casi un año en el espacio, no tuvieron acceso a archivos de alto secreto. En su lugar, el grupo se basó en datos no clasificados en un intento de comprender mejor los avistamientos inexplicables en el cielo. La NASA afirma que hay tan pocas observaciones de alta calidad que no se pueden extraer conclusiones científicas.