Expresidente de Honduras recibió soborno del “Chapo”, según testigo

22 de febrero de 2024, 7:26 AM

El que fuera alcalde de El Paraíso, Copán, Alexander "Chande" Ardón, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, aseguró que "alrededor de 2009" se reunió con el entonces diputado del Partido Nacional de Honduras Juan Orlando Hernández, y le dio "un millón de dólares" para ayudarle política y financieramente. A cambio, "me ayudó para que la Fiscalía no me investigara", dijo.