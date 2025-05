¿En qué favorece a Ucrania el acuerdo sobre materias primas con EE. UU.?

Acuerdo sobre tierras raras, recursos naturales y minerales, o simplemente acuerdos económicos: todos estos son nombres para un tratado que Estados Unidos y Ucraniaquerían concluir inmediatamente después de la toma de posesión del presidente estadounidense, Donald Trump, a principios de año. Tras varios intentos y modificaciones, el 30 de abril Washington y Kiev firmaron un Acuerdo sobre la creación de un Fondo de Inversión y Reconstrucción entre Estados Unidos y Ucrania.

Consta de solo diez páginas, más dos páginas como apéndice. Luego de la firma, la vice primera ministra y ministra de Economía de Ucrania, Yulia Svyrydenko, aclaró que, según el documento, Ucrania creará con Estados Unidos un fondo de inversión y reconstrucción conjunto que debería atraer inversiones a gran escala al país. El tratado no menciona ninguna obligación de deuda de Ucrania con Estados Unidos, ni cambia el curso de la integración europea de Kiev.

¿Cómo funcionará el fondo conjunto?

Svyrydenko dijo que EE. UU. haría contribuciones al fondo. Además de recursos financieros directos, estos podrían incluir también sistemas de defensa aérea como ayuda a Ucrania. Se espera que Kiev aporte al fondo el 50 por ciento de sus ingresos presupuestarios provenientes del pago de nuevas licencias para extraer materias primas importantes, pero también puede hacer contribuciones adicionales.

El fondo invertirá luego los recursos financieros en proyectos para la extracción de minerales, petróleo y gas, así como en las infraestructuras y procesos de elaboración. En concordancia con ello, Ucrania y EE. UU. deberían determinar qué proyectos de inversión se realizarán con ese dinero. El fondo debe ser invertido exclusivamente en Ucrania.

"Suponemos que las ganancias e ingresos del fondo no podrán distribuirse durante los primeros diez años, sino que solo podrán invertirse en Ucrania, en nuevos proyectos o en la reconstrucción. Las condiciones se discutirán más adelante", declaró la ministra.

Sin embargo, el acuerdo estadounidense-ucraniano todavía debe ser aprobado por el Parlamento de Ucrania. La fracción parlamentaria del partido opositor Solidaridad Europea no ve con buenos ojos que los diputados no hayan sido incluidos en las negociaciones y pide que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, lleve a cabo conversaciones con las fracciones y grupos en el Parlamento.

¿Cuándo llegarán las primeras inversiones?

Según Ilya Neskhodovskyi, de la organización ucraniana Red para la Protección de los Intereses Nacionales (National Interests Advocacy Network, ANTS), un acuerdo con EE. UU. es, en este momento, indispensable para Ucrania. "Pagamos y cedemos parte de nuestros ingresos, pero a cambio recibimos apoyo militar y financiero, así como inversiones estadounidenses. Dado que los estadounidenses controlarán la naturaleza de las inversiones, se supone que estarán más dispuestos a invertir en la economía ucraniana", explica.

Pero las inversiones no fluirán de inmediato. No se podría contar con ellas sino hasta el fin de la fase álgida de la guerra de Rusia contra Ucrania, luego de un congelamiento del conflicto, o de la firma de un tratado de paz. "Durante la guerra, los nuevos proyectos no son viables. No creo que sean posibles antes de mediados del año que viene. Porque las empresas que quieran invertir en Ucrania, ya sea en materias primas, minería o procesamiento, deben tener esto en cuenta en sus presupuestos para el próximo año", declaró a DW Anatoly Amelin, del centro de investigación Instituto Ucraniano para el Futuro. Prevé que, en el mejor de los casos, las inversiones estadounidenses lleguen a Ucrania entre 2027 y 2028. "Estados Unidos sigue motivado para ayudarnos, pero la próxima ayuda se acumulará como obligaciones de deuda en ese fondo”, afirmó Amelin.

¿Se reanudará la ayuda militar estadounidense?

Al mismo tiempo, los expertos señalan que el acuerdo es políticamente beneficioso para Ucrania, ya que continúa la cooperación con Estados Unidos, incluida la intensificación de la ayuda militar estadounidense. El acuerdo otorga a Trump una victoria política interna, lo que también mejora la actitud hacia Ucrania en Estados Unidos. Ucrania ha logrado defender sus intereses, se han retirado todas las exigencias draconianas a pesar de una presión inimaginable. Ahora el acuerdo parece justo, y abre la posibilidad de una mayor ayuda militar estadounidense a Ucrania.

Los expertos señalan que, inmediatamente después de la firma del acuerdo, los medios de comunicación informaron que Donald Trump había acordado vender armas por valor de al menos 50 millones de dólares a Ucrania por primera vez en su segundo mandato.

¿Ha recibido Zelenski algún tipo de garantías?

Al mismo tiempo, los expertos subrayan que la firma del acuerdo no conlleva ningún tipo de garantía de seguridad de EE. UU. para Ucrania, algo que el presidente Zelenski se había puesto desde el inicio como objetivo.

"Este es un acuerdo para el futuro. El acuerdo es más de bien de naturaleza política, es un intento de restaurar las relaciones con Estados Unidos. Pero no contiene garantías de seguridad, y eso es un verdadero problema para Ucrania”, evalúa Jewhen Magda, del think tank ucraniano Instituto de Política Mundial (Institute of World Policy).

En entrevista con DW, hizo hincapié en que Ucrania ya ha firmado más de tres docenas de acuerdos de seguridad con socios internacionales que, en lo referente a cuestiones de política de seguridad, son más útiles que el acuerdo con EE. UU. para la creación de un fondo de inversión y reconstrucción.