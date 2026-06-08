EE. UU. prohíbe entrada a más de 100 funcionarios de Nicaragua por muerte de líder indígena

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este lunes (08.06.2026) que impuso nuevas restricciones de visas a más de 100 funcionarios nicaragüenses del régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, a los que responsabiliza de la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera.

"Estados Unidos no pasará por alto la responsabilidad de la dictadura de Murillo-Ortega en la horrenda muerte del preso político Brooklyn Rivera", señaló Rubio en un comunicado.

Rivera, líder del pueblo miskito y exparlamentario, murió a los 73 años en un hospital de Managua tras pasar tres años en la cárcel, donde su salud se degradó irremediablemente, algo que el régimen de Ortega reconoció.

Funcionario previamente sancionado "impidió" que familia de Rivera "sepultara sus restos"

"Con este nuevo conjunto de restricciones, el gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas para imponer restricciones de visado a más de 2.350 funcionarios nicaragüenses y a sus familiares debido a su complicidad con la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega", destacó Rubio en su comunicado de este lunes.

"Estados Unidos respalda al pueblo nicaragüense, que al igual que Rivera aspira a ver una Nicaragua libre", expresó.

Asimismo, Rubio señaló que Lumberto Campbell Hooker, funcionario sancionado previamente por Washington, estuvo "directamente involucrado en la negación de atención médica" a Rivera e "impidió que su familia sepultara sus restos".



