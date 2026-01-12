Díaz-Canel afirma que “no existen conversaciones” con EE. UU.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este lunes (12.01.2026) que “no existen conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos” después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, instase a La Habana a alcanzar “un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”, en una nueva escalada de la presión que busca ejercer Washington contra el régimen comunista de la isla.

“Como demuestra la historia, las relaciones entre EE. UU y Cuba, para que avancen, deben basarse en el Derecho Internacional en vez de en la hostilidad, la amenaza y la coerción económica”, escribió Díaz-Canel en X (Twitter), donde agregó que por ahora tan solo hay “contactos técnicos” entre ambas partes en el “ámbito migratorio” con base en unos acuerdos que La Habana, según el presidente, “cumple escrupulosamente”.

Asimismo, dijo estar dispuesto a ampliar ese diálogo con la actual administración de Estados Unidos “sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco, sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia”. Esto, luego de que Trump apuntara el domingo de que la isla no va a recibir “más petróleo ni dinero” de Venezuela.

Profunda crisis

A través de su red Truth Social, el presidente de Estados Unidos dijo que sugería a Cuba “que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”, sin ahondar en el punto. El republicano ha endurecido el tono con la isla desde la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y ha repetido que el Gobierno de Díaz-Canel caerá pronto, entre otras razones, por la mala situación económica del país.

Cuba sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales y la falta de divisas del Estado para adquirir el combustible necesario para sus unidades de generación, lo que provoca cortes eléctricos de 20 o más horas diarias en amplias zonas de su territorio, lo que empeora la calidad de vida y lastra más la economía cubana.

El pasado viernes, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo que Cuba no va a “vender el país ni ceder ante la amenaza y el chantaje” de EE. UU. tras participar en el acto de homenaje en Caracas a los caídos en los ataques estadounidenses para capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, entre ellos 32 militares y espías cubanos.



