Curiosity detecta en Marte moléculas orgánicas inéditas vinculadas al origen de la vida

El vehículo explorador róver Curiosity de la NASA ha descubierto unas moléculas orgánicas en Marte posiblemente compatibles con los componentes básicos del origen de la vida en la Tierra, aunque sería necesario traer las rocas para constatarlo.

"Creemos que estamos ante materia orgánica que se ha conservado en Marte durante 3.500 millones de años", señaló Amy Williams, profesora de geología en la Universidad de Florida y científica de las misiones de los róveres Curiosity y Perseverance en Marte.

Williams es la autora principal de un artículo en Nature Communications donde este martes (21.04.2026) se recoge este hallazgo.

El Curiosity y su búsqueda de vida en Marte

Lanzado en noviembre de 2011, el vehículo Curiosity aterrizó en el Cráter Gale de Marte el 6 de agosto de 2012 para determinar si el planeta rojo tuvo alguna vez las condiciones ambientales adecuadas para albergar vida microbiana.

Dirigido por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, el rover llevó a cabo el experimento en 2020 en la región de Glen Torridon del cráter, una zona rica en minerales arcillosos que indican que el área contenía agua en el pasado.

Esas arcillas pueden retener y conservar los compuestos orgánicos mejor que otros minerales, lo que las convierte en un objetivo prioritario para descubrir moléculas químicas compatibles con la vida.

Moléculas orgánicas y precursores del ADN

Entre las más de 20 sustancias químicas identificadas por el experimento, el Curiosity detectó una molécula que contiene nitrógeno con una estructura similar a los precursores del ADN, una sustancia nunca antes detectada en Marte.

El vehículo también identificó benzotiofeno, una sustancia química sulfurosa de gran tamaño y doble anillo que a menudo llega a los planetas a través de los meteoritos.

"La lluvia química procedente de restos de meteoritos que tuvo Marte, es la misma que la que experimentó la Tierra, y probablemente proporcionó los componentes básicos para la vida tal y como la conocemos en nuestro planeta", subrayó Williams en un comunicado.

Una pregunta que solo las muestras de Marte pueden responder

El experimento no puede distinguir entre compuestos orgánicos procedentes de una posible vida pasada en Marte y aquellos formados a través de procesos geológicos o traídos por meteoritos. Para ello, sería necesario traer muestras de rocas a la Tierra y estudiarlas en laboratorio.

Estos resultados llegan en un momento en que futuras misiones, incluida la misión Rosalind Franklin a Marte y la expedición Dragonfly a Titán, la luna de Saturno, tienen previsto llevar a bordo una prueba para buscar compuestos orgánicos.

"Ya sabemos que hay compuestos orgánicos complejos conservados en la subsuperficie poco profunda de Marte, y eso es muy prometedor para la conservación de moléculas químicas que podrían ser indicativos de vida», concluyó Williams.

El experimento fue llevado a cabo por el conjunto de instrumentos conocido como SAM, del inglés análisis de pruebas en Marte. Utilizando una sustancia química, el experimento descompuso moléculas orgánicas más grandes para que pudieran ser analizadas por los instrumentos a bordo del vehículo.