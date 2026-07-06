Cuba sufre nuevo apagón en todo el país

Cuba sufrió este lunes (06.07.2026) otro apagón generalizado, el tercero en los últimos seis meses y el octavo desde finales de 2024, tras una larga historia de crisis energética, agudizada por las sanciones petroleras de Estados Unidos contra el régimen comunista.

La estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) indicó en la red social X que "se investigan las causas" de la "desconexión total" del sistema que afecta a toda la isla, de 9,6 millones de habitantes.

El envejecimiento del sistema eléctrico hace que los cubanos enfrenten apagones constantemente de unas 30 horas en la capital y de varios días en el interior de la isla.

La producción de electricidad en el país depende principalmente de siete centrales térmicas obsoletas, algunas de las cuales llevan más de 40 años en explotación y sufren averías frecuentes o deben parar para mantenimiento, así como de una red de generadores de respaldo alimentados con diésel importado.

La central eléctrica Antonio Guiteras, ubicada en el oeste de la isla y la principal del país, se encuentra paralizada desde hace varios días por una falla. Esta central ha registrado más de 15 paralizaciones sucesivas por averías desde principios de año.

Los apagones se han intensificado desde que la administración de Donald Trump cortó los envíos de petróleo desde Venezuela, principal proveedor del régimen comunista, y amenazó con sanciones a otros países que le vendan combustible.





