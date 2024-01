Cientos de aislados y decenas desaparecidos en Japón tras terremoto que dejó 78 muertos

4 de enero de 2024, 5:35 AM

Las autoridades publicaron el jueves una lista de 51 personas cuyo paradero no ha sido confirmado.

"Incluso si le doy mi comida a mis hijos, no sería suficiente. No he comido casi nada en dos días", comentó una madre de tres niños en la zona de Suzu al diario Asahi Shimbun.