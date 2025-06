Benjamin Netanyahu gana apoyo tras ataque a Irán, pero Gaza desafía su futuro

Tras la entrada en vigor de un frágil alto el fuego entre Israel e Irán el martes por la mañana, las calles y cafés de Jerusalén volvieron a llenarse. Para la noche, el Comando del Frente Interno israelí ya había levantado todas las restricciones públicas.

En un mercado al aire libre, la gente regresó a hacer compras. Algunos simplemente se sentían aliviados de que la guerra de 12 días —que obligó a muchos israelíes a refugiarse en búnkeres— hubiera terminado.

"Me siento un poco aliviada de que ya no estamos en guerra. Pero también es complicado, porque nunca sabemos en quién confiar. Un día hay alto el fuego, al siguiente ya no", dijo Liba Farkish a DW.

Muchos expresaron satisfacción con el ataque a Irán y elogiaron al primer ministro Netanyahu.

"Creo que los atacamos en el momento perfecto, era justo lo que había que hacer. Netanyahu hizo lo mejor que pudo. Estaban muy cerca de tener un arma contra nosotros, y honestamente, nos salvamos en el último minuto", dijo a DW Adina Bier, una estudiante de secundaria.

El comerciante Avraham Levy afirmó que lo que "Netanyahu hizo no es solo por Israel, es por el mundo entero. Irán es un régimen religioso radical cuyo objetivo es erradicar a Israel", dijo Levy, veterano simpatizante del partido Likud.

Según una encuesta relámpago del Centro Viterbi de Opinión Pública y Política del Instituto Israelí de Democracia (IDI), el 82 por ciento de los judíos israelíes apoyó el ataque y el momento en que fue realizado.

Hace apenas un mes, el panorama político de Netanyahu parecía desmoronarse. El primer ministro con más años en el poder en Israel —apodado "el mago" por su capacidad para salir de crisis políticas— enfrentaba críticas crecientes por su manejo de la guerra en Gaza y por su aparente negativa a pactar con Hamás para liberar a los rehenes.

Ahora puede argumentar que cumplió su promesa de atacar al archienemigo de Israel y su programa nuclear. Irán sostiene desde hace tiempo que su programa tiene fines pacíficos, y agencias de inteligencia de EE. UU. coinciden en que Teherán no busca actualmente desarrollar armas nucleares. No obstante, líderes israelíes afirman que Irán estaba cerca de conseguir una bomba.

El ataque ha servido para restaurar la imagen de Netanyahu como hombre fuerte, tras las fallas de seguridad que permitieron los ataques liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023.

"Sobre el ataque a Irán, hay muchas incógnitas y no sabemos todos los detalles. Pero todo lo que hemos vivido desde el 7 de octubre forma parte de un plan maestro iraní. Y todos entendieron que había que hacer algo. Nadie confiaba ya en una solución diplomática con ellos, solo en una militar", dijo a DW Tal Schneider, corresponsal política del medio digital Times of Israel.

¿Cuánto margen tiene?

Aunque las encuestas mostraron un aumento de apoyo al Likud tras la operación militar, el panorama general sigue siendo complejo. Los partidos que integran la actual coalición de gobierno no alcanzarían la mayoría de 61 escaños necesaria para gobernar.

"Esas encuestas muestran que la situación para Netanyahu sigue igual. Puede que haya sumado escaños para su propio partido, pero fue a costa de un aliado cercano, el partido de extrema derecha Poder Judío, de [Itamar] Ben-Gvir. Eso significa que, de cara a nuevas elecciones, no tiene mucho margen para formar otra coalición", explicó Schneider.

"No logró atraer votantes del centro. Quienes se oponían a Netanyahu siguen en contra, incluso tras este gran éxito militar y estratégico, que nadie niega."

Los ataques con misiles iraníes causaron 28 muertos y más de 1.000 heridos en Israel, según la Dirección de Diplomacia Pública del Gobierno. En Irán, las cifras oficiales reportan 606 muertos y 5.332 heridos, aunque se cree que son más altas.

Pese a los elogios a la operación militar, muchos se preguntan si el ataque a las instalaciones nucleares y al programa de misiles iraní fue realmente tan exitoso como afirma Netanyahu. En un comunicado emitido el martes por la noche, el primer ministro declaró que Israel había logrado "una victoria histórica, que perdurará por generaciones".

Presión creciente

Ahora, la atención en Israel se ha vuelto nuevamente hacia la guerra contra Hamás en Gaza. El miércoles por la mañana, los israelíes despertaron con la noticia de que siete soldados murieron en el sur del enclave. Según la cadena pública Kan, iban dentro de un vehículo blindado que se incendió tras activarse un artefacto explosivo adherido a él.

"A veces simplemente hay que hacer lo correcto. Trump lo hizo. Si Trump pudo, tú también puedes. Tienes que poner fin, aquí y ahora, a esta guerra inútil en Gaza", escribió el periodista Ben Caspit en el diario Maariv, dirigiéndose directamente a Netanyahu. "Lo mejor de nuestros hijos está muriendo ahí. ¿Y para qué? ¿Para destruir otra ‘infraestructura terrorista'? ¿En serio? ¿Te oyes a ti mismo?"

Las encuestas siguen mostrando un amplio respaldo a un acuerdo con Hamás que permita liberar a los 50 rehenes restantes —vivos o muertos— a cambio del cese de hostilidades.

"Es importante que Netanyahu logre una solución, porque lo que descubrimos es que la mayoría de sus simpatizantes cree que los rehenes deben ser traídos de vuelta, incluso si eso implica cesar la guerra, aunque no signifique terminarla por completo", explicó a DW Tamar Herman, investigadora sénior del IDI y directora académica del Centro Viterbi.

Esa opinión también se escucha en las calles de Jerusalén.

"Perdimos solo siete soldados en Gaza. Ya superamos esa etapa con Hamás. Deberíamos buscar un acuerdo, pero en nuestros términos. No podemos dejarlos manipularnos más. Esta es nuestra tierra, es nuestra gente, debemos recuperarlos, solo hay que encontrar las condiciones adecuadas", dijo Adina Bier.

Los críticos de Netanyahu lo acusan desde hace tiempo de no querer poner fin a la guerra, argumentando que se niega a pactar con Hamás para asegurar la liberación de los rehenes. Sus socios ultraderechistas han amenazado con abandonar la coalición si la guerra termina sin la caída de Hamás, lo que podría llevar a elecciones anticipadas.

"Debe resolver Gaza antes que Irán. Lo más importante: Gaza y los rehenes", resumió Inbal Leibovitch para DW.