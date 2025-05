Acusaciones mutuas entre Israel y la ONU por ayuda humanitaria a Gaza

El gobierno de Israel acusó el miércoles a Naciones Unidas de intentar "bloquear" la distribución de ayuda a Gaza, mientras que el organismo aseguró estar haciendo todo lo posible para recuperar los limitados volúmenes autorizados por las autoridades israelíes.

"Mientras la ONU siembra el pánico y hace declaraciones alejadas de la realidad, el Estado de Israel facilita continuamente la entrada de ayuda en Gaza a través de dos métodos" que continuarán "simultáneamente" en esta fase, declaró el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, en el Consejo de Seguridad.

Danon se refería a la autorización limitada para la entrada de camiones de la ONU por el paso fronterizo de Kerem Shalom desde principios de la semana pasada, tras más de dos meses de bloqueo, y a la nueva Fundación Humanitaria de Gaza (GHF).

Distribución es "caótica"

La GHF, creada con apoyo de Israel y Estados Unidos, puso en marcha un sistema paralelo al de la ONU para entregar ayuda humanitaria. El organismo multilateral lo considera contrario a los principios humanitarios y criticó el reparto caótico en uno de sus centros, donde dejó 47 heridos el martes.

El embajador israelí culpó a Hamás del caos y lo acusó de "bloquear" el acceso al centro de distribución con "barricadas". El movimiento islamista Hamás es considerado terrorista por Israel y otros países.

"La ONU se ha unido ahora activamente a Hamás para intentar bloquear esta ayuda", dijo Danon y agregó que la organización "está utilizando amenazas, intimidación y represalias contra las ONG que han decidido participar en el nuevo mecanismo humanitario". También califió a la ONU de "mafiosa".

La ONU reiteró su oposición a trabajar con la GHF: "No abandonaremos nuestros principios. No participaremos en operaciones que no respeten nuestros principios humanitarios", dijo Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU.

Dujarric dijo que la ONU estaba haciendo todo lo posible para recuperar la ayuda que había llegado a través de Kerem Shalom, ya que de 900 camiones enviados a Israel para su aprobación, solo un poco más de 200 han podido pasar al lado palestino.

Por su parte, el ejército israelí informó que 121 camiones de la ONU y otros grupos humanitarios, con harina y alimentos, entraron este miércoles en la Franja de Gaza; donde la mayoría de la carga sigue sin alcanzar a la población civil, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Tras ser inspeccionados, "121 camiones pertenecientes a la ONU y la comunidad internacional con ayuda humanitaria, incluyendo harina y alimentos, fueron transferidos a través del cruce de Kerem Shalom hacia la Franja de Gaza", informó el Cogat, brazo armado encargado de los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados.

La OCHA, sin embargo, denunció que las autoridades israelíes siguen rechazando los intentos de las organizaciones humanitarias de coordinar movimientos dentro de Gaza, incluido un operativo previsto hoy que buscaba recuperar combustible en Rafah.

Cerca de medio millón de gazatíes ya afronta hambruna, de acuerdo con el último informe reciente del IPC, el panel internacional de expertos en hambruna que asesora a las Naciones Unidas.