Saprissa suma una debacle más a un semestre que se torna oscuro

El semestre se torna oscuro. El fracaso de este martes del Saprissa ante Antigua de Guatemala por Copa Centroamericana es un golpe más a una afición que ya botó el tapón y así lo hizo sentir desde las gradas.

Solo en lo que va del semestre, los morados dejaron ir ya su cuarto título en disputa y sí, todos son importantes, pues título es título.

El primero en el que fallaron fue la Supercopa al empatar 1-1 ante el Herediano, pero terminó cayendo en penales, con lo que se esfumó su primer equipo.

Después vino la Recopa entre el campeón nacional ante el vencedor del Torneo de Copa.

Los morados se midieron a la Liga y cayeron 1-3 dando un mal espectáculo y con doblete de Alberto Toril y Diego Campos.

En 15 días los morados dejaron escapar dos torneos que antes estaban acostumbrados a ganar.

El torneo comenzó cuesta arriba con derrotas ante Sporting FC y Herediano por 2-0, sumado a una sanción contra Mariano Torres de cinco partidos y cuestionamientos sobre su nivel de juego.

Sin embargo, llegó otro descalabro en el Torneo de Copa al quedar eliminado ante Santos tras empatar 1-1 y quedar eliminado otra vez por penales.

Las quejas de la gramilla sintética del Ebal Rodríguez y las polémicas declaraciones de Vladimir Quesada que dijo “No voy a desdecirme, no me gusta el Torneo de Copa, pienso que no es un torneo importante, es algo a lo que el tico no está acostumbrado y lo podemos ver en los estadios”, llegaron a levantar roncha entre los aficionados.

​Pero ya la paciencia se acabó este martes ante Antigua.

El 0-3 en el Saprissa, sumado al baile que montó el club guatemalteco en La Cueva, terminó con el cuarto título enviado a la basura en el semestre y con un sonoro fuera “Vladimir desde las gradas”.

Con todo este panorama, lo único que podría salvar al equipo morado es conseguir un pentacampeonato en diciembre, sin embargo, a hoy esto parece estar más que complicado.