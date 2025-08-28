Operación blindaje en Saprissa: Kenay tiene un valor de €1.5 millones y Taylor de €600.000

Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa, brindó detalles de lo que él mismo denominó “operación blindaje” que consistió en mejorar las condiciones contractuales de algunos jóvenes talentos y también modificarles su valor de mercado.

Dentro de los juveniles que más destacan están Kenay Myrie y Gerald Taylor que vieron como su valor de mercado para una futura transferencia fue modificado.

“En la operación blindaje que hemos hecho, hicimos un diagnóstico y nos dimos cuenta que habían algunos jugadores de proyección que ya otros clubes tenían interés en ellos y debíamos mejorarles condiciones, le llamamos así operación blindaje a los Taylor (Gerald y Samir), Alberth Barahona, Kenay”, comentó Lonis.

Además, el administrativo morado indicó que el objetivo de esto “es que estuvieran tranquilos para que cuando viniera una oferta que no fuera muy buena, ellos tuvieran más margen de acción para desestimarla”.

“Habían unos valores de mercado, hicimos un análisis y revalorizamos subiendo a Kenay a €1.5 millones de euros (₡883.800.000) y Gerald Taylor a €600.000 euros (₡353.520.000), que fueron por los que más han preguntado”, agregó Lonis.

El excapitán morado indicó que esos montos no salieron “por una ocurrencia mía” y detalló que “hicimos el análisis, corrimos, comparamos y vimos”.

Por último, Lonis destacó que pese a esa revalorización, “aún así el interés de equipos de “Alemania, Inglaterra y MLS, y de hecho estamos analizando algunas de esas ofertas”.