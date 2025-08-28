Lo más destacado
Saprissa: Mariano ya se entrena con el grupo
Marcelo Tulbovitz: “Aceptar la propuesta es ratificar lo que siento por Costa Rica y el Saprissa”
Operación blindaje en Saprissa: Kenay tiene un valor de €1.5 millones y Taylor de €600.000
Esto fue lo que reveló Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa.
Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa, brindó detalles de lo que él mismo denominó “operación blindaje” que consistió en mejorar las condiciones contractuales de algunos jóvenes talentos y también modificarles su valor de mercado.
Dentro de los juveniles que más destacan están Kenay Myrie y Gerald Taylor que vieron como su valor de mercado para una futura transferencia fue modificado.
“En la operación blindaje que hemos hecho, hicimos un diagnóstico y nos dimos cuenta que habían algunos jugadores de proyección que ya otros clubes tenían interés en ellos y debíamos mejorarles condiciones, le llamamos así operación blindaje a los Taylor (Gerald y Samir), Alberth Barahona, Kenay”, comentó Lonis.
Además, el administrativo morado indicó que el objetivo de esto “es que estuvieran tranquilos para que cuando viniera una oferta que no fuera muy buena, ellos tuvieran más margen de acción para desestimarla”.
“Habían unos valores de mercado, hicimos un análisis y revalorizamos subiendo a Kenay a €1.5 millones de euros (₡883.800.000) y Gerald Taylor a €600.000 euros (₡353.520.000), que fueron por los que más han preguntado”, agregó Lonis.
El excapitán morado indicó que esos montos no salieron “por una ocurrencia mía” y detalló que “hicimos el análisis, corrimos, comparamos y vimos”.
Por último, Lonis destacó que pese a esa revalorización, “aún así el interés de equipos de “Alemania, Inglaterra y MLS, y de hecho estamos analizando algunas de esas ofertas”.
Saprissa: Mariano ya se entrena con el grupo
El técnico de Saprissa, Vladimir Quesada, actualizó la situación del volante Mariano Torres.
El excapitán del Saprissa ya se entrena con el grupo, pero no se sabe si podrá sumar minutos ante Alajuelense en el Clásico Nacional.
“Ayer Mariano hizo trabajo grupal y ha estado muy bien, trabajando de manera dosificada, y estamos a la espera del último entrenamiento, que es mañana (viernes)”, aseguró el timonel del equipo.
Torres se lesionó el pasado 17 de agosto ante Liberia, cuando se dobló el tobillo y tuvo que salir de cambio tras solo 45 minutos en cancha.
Marcelo Tulbovitz: “Aceptar la propuesta es ratificar lo que siento por Costa Rica y el Saprissa”
Luego de 20 años, Marcelo Tulbovitz regresó al Ricardo Saprissa. En su presentación con el equipo morado, el uruguayo explicó las razones para volver.
“Aceptar la propuesta de Erick es ratificar lo que siento por Costa Rica y el Saprissa”, aseguró.
“Un país que quiero demasiado, que me ha dado un montón de cosas extrafútbol, en el terreno de juego y a un equipo al que le tengo un cariño especial”, añadió.
Tulbovitz se unirá al cuerpo técnico de Vladimir Quesada tan pronto se cumplan los trámites migratorios.