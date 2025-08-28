Marcelo Tulbovitz: “Aceptar la propuesta es ratificar lo que siento por Costa Rica y el Saprissa”

Luego de 20 años, Marcelo Tulbovitz regresó al Ricardo Saprissa. En su presentación con el equipo morado, el uruguayo explicó las razones para volver.

“Aceptar la propuesta de Erick es ratificar lo que siento por Costa Rica y el Saprissa”, aseguró.

“Un país que quiero demasiado, que me ha dado un montón de cosas extrafútbol, en el terreno de juego y a un equipo al que le tengo un cariño especial”, añadió.

Tulbovitz se unirá al cuerpo técnico de Vladimir Quesada tan pronto se cumplan los trámites migratorios.

El preparador físico señaló que se encuentra con un equipo que ha cambiado, que cuenta con un centro de entrenamiento moderno y al que quiere aportar.

“Hemos decidido en este cambio incorporar a uno de los profesionales más destacados que ha pasado por el Saprissa. Es una persona de la casa”, indicó Erick Lonis sobre la decisión.

Lonis se mostró complacido con la escogencia: “Sabemos el tipo de profesional que es”.



