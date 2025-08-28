Saprissa: Mariano ya se entrena con el grupo

El técnico de Saprissa, Vladimir Quesada, actualizó la situación del volante Mariano Torres.

El excapitán del Saprissa ya se entrena con el grupo, pero no se sabe si podrá sumar minutos ante Alajuelense en el Clásico Nacional.

“Ayer Mariano hizo trabajo grupal y ha estado muy bien, trabajando de manera dosificada, y estamos a la espera del último entrenamiento, que es mañana (viernes)”, aseguró el timonel del equipo.

Torres se lesionó el pasado 17 de agosto ante Liberia, cuando se dobló el tobillo y tuvo que salir de cambio tras solo 45 minutos en cancha.

El argentino se ha perdido tres encuentros con el Saprissa.

Los tibaseños recibirán en casa a la Liga Deportiva Alajuelense este sábado a las 8 p. m.