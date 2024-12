Kendall Waston: “Tenemos que apelar a nuestro estilo, garra y darlo todo”

El defensor del Saprissa, Kendall Waston, se mostró frustrado tras caer 0-3 en el partido de ida de la final de segunda fase ante Herediano.

El experimentado defensor cree La Cueva el próximo miércoles será vital para buscar la remontada, aunque saben que el marcador es complicado.

“Ahorita no puedo pensar tanto y uno está caliente y no quiero decir cosas inapropiadas, falta un partido, está difícil, pero no imposible, sé que la afición estará con nosotros y es muy fiel”, mencionó.