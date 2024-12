José Giacone: “Confío en la remontada”

Sin excusas y aceptando el único camino que les queda: la remontada.

Así se mostró el técnico del Saprissa, José Giacone tras sufrir una dolorosa derrota de 3-0 en el partido de ida de la final de segunda fase.

“Nos superaron y ganaron, pero es solo el primer tiempo”, comenzó diciendo.

Luego fue muy sincero con respecto al mal partido que tuvieron los morados.

“Vamos a buscar el partido desde el primer minuto y necesitamos que nos apoye la afición, confío en la remontada, en mis jugadores y vamos con todo para el segundo tiempo.

“Estoy convencido de que tenemos la capacidad para hacerlo, hoy jugamos mal, nos superaron y pensamos en lo que viene en positivo y confío a muerte en estos jugadores”, insistió.

Giacone no quiso revelar los detalles que llevaron a la abultada derrota.

“Nos vimos superados, la explicación y la situación se va a manejar a lo interno. Yo no me doy por muerto jamás, no me voy a dar por muerto”, concluyó.