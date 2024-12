Jafet Soto: “Nuestra mentalidad para la vuelta es que vamos 0-0”

El técnico del Herediano, Jafet Soto, se mostró contento con el resultado 3-0 en la ida de la final de segunda fase ante Saprissa, pero se mostró muy ecuánime pese a lo abultado de la serie.

“Siento que el equipo viene creciendo y mejorando su juego en estas series y obviamente aprendimos de los errores del pasado”, comenzó diciendo.

Soto indicó que el planteamiento fue según lo planeado y el compromiso de los jugadores bastante bueno.

Jafet Soto evitó hablar de su papel como técnico, pues asegura que es algo más de su cuerpo técnico y de sus futbolistas.

“No me considero entrenador, no es algo que me guste al 100% me gusta más la otra etapa. No es mérito mío, sino de todo el cuerpo técnico, pero esto es un paso para nosotros, la seriedad y profesionalismo de todo el cuerpo técnico es importante”.