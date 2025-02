Goleador analiza a Kendall de 9: "Como delantero, si me traen a un central, va a haber molestia"

Kendall Waston tiene un nuevo rol como delantero de Saprissa, eso ya quedó claro, pero hay que analizar e interpretar algunos aspectos. Es claro que el ataque morado mejoró, aunque a raíz de esto saltan preguntas como: ¿Qué pueden pensar los otros atacantes del club?, ¿Debe mantenerse toda la temporada de 9?

Teletica.com conversó con Carlos Caballo Saucedo, quien fue un delantero que cumplió en el Monstruo, fue bicampeón en el equipo en el 2014. Anotó 14 goles con los morados y conquistó la 30 y 31.

Saucedo recordó que hace 11 años Kendall también jugó en algunas oportunidades de 9, aunque fueron las menos, fue en situaciones extremas y no como una táctica habitual incluso siendo titular, como sucede en la actualidad con el técnico José Giacone.

—¿Recuerda a Kendall Waston jugando de 9?

Yo estaba recordando que él era una de nuestras armas en el equipo porque es grande, fuerte, gana muchos balones por arriba, entonces en esa oportunidad sacó ventaja. Es fuerte, corpulento, me acuerdo en una semifinal contra la Liga que él hizo un gol, los delanteros no estábamos teniendo opciones y con un cabezazo, Kendall resolvía, para mí es válido, es un arma.

Él nos hizo ganar partidos claves cuando no estábamos los otros delanteros encendidos, es un arma que tiene un equipo, si yo lo tuviera en mi equipo, bienvenido, es un arma.



—¿Cómo lo pueden tomar los jugadores que sí son delanteros? ¿No se enojan los otros atacantes?

Yo, como atacante, si me traen a un central para delantero y no me ponen a mí, obviamente va a haber molestia, incomodidades, pero todo tiene su respuesta con el resultado, si el equipo gana y le va bien, Kendall va adelante, como jugador tenés que callarte y trabajar calladito.

—¿Como manejar esa molestia que podría existir?

Uno como entrenador tiene que lidiar con esos jugadores que van a estar encima porque son delanteros y preguntan que por qué un central, pero todo depende del resultado, si Kendall juega de delantero y está ganando, ni modo, toca así... muchas veces toca así, la injusticia, como jugador y como delantero pasa así, uno tiene que trabajar para cuando le toque estar.

Otra versión

Una segunda versión la puede dar también un exjugador y técnico como es Pablo Izaguirre, quien visualiza qué gana el Monstruo y qué pierde con Kendall de 9.

"No es la primera vez que se utiliza, lo que se percibe ahora es que va a ser más fijo. Qué gana Saprissa, la potencia física que tiene, el juego aéreo, lo hace bien de pivot, qué pierde, quizás que es un jugador que no va a tener tanta movilidad en la parte ofensiva ", analizó Izaguirre.

Pero lo más claro, y en eso coincide con Saucedo, es que esto es un mensaje para los otros atacantes del club.

"Es un claro mensaje para los delanteros de Saprissa, si yo fuera delantero de Saprissa y veo que a un central lo pasan a la parte ofensiva, es un mensaje claro que algo está fallando en la ofensiva", añadió.

Por último, Izaguirre enfatizó que Vladimir Quesada había pedido un ariete tiempo atrás, pero no le ficharon a ningún jugador y que "hay algo que internamente debe valorar la dirigencia para futuras contrataciones".