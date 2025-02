Giacone sobre Kendall como delantero: “No es nada improvisado”

El técnico de Saprissa, José Giacone, analizó el triunfo 2-0 ante Sporting y detalló por qué Kendall Waston es delantero.



Estas fueron las declaraciones más destacadas del estratega.



Segundo triunfo consecutivo: Nos vienen bien estos triunfos, el equipo hizo un buen trabajo, hicimos un desgaste bastante importante el pasado jueves. Estoy contento por el grupo que va agarrando confianza. Todavía debemos mejorar, pero cuando se gana se hace más llevadero.



Kendall Waston como delantero: Yo dirigí a Kendall acá en categoría menor, estamos hablando de hace 20 años atrás o por ahí, lo tenía de delantero. Sé lo que puede aportar. Desde que terminó el torneo anterior lo contemplé así, no es nada improvisado esto. Cada delantero tiene diferentes características, él es un pivot que da posibilidad de jugar en un estilo directo. Es importante para los centros, tiene cosas que nos pueden aportar.



Compañero de Waston en el ataque: Se tiene que complementar. Un jugador pivot necesita gente que abra espacios, gente que interprete los movimientos que hace.



Corregir: El triunfo lo que hace es respaldar el trabajo, veníamos de partidos en los que teníamos posibilidades, pero no concretábamos.



Ariel Rodríguez: Me pone muy contento que anote, cuando estuvo expulsado entrenó mejor que nadie. Es un luchador, es una demostración a lo interno de grupo.