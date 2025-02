Kendall Waston sobre nuevo rol de delantero: “Soy un soldado más”

El jugador Kendall Waston tiene nuevo rol en el equipo: es el atacante del Deportivo Saprissa.

Waston llenó de peligro el arco del Vancouver Whitecaps el pasado jueves y también el de Sporting el pasado domingo.

El propio jugador afirmó que toma este reto con seriedad y que ha ensayado aspectos claves de esta posición en el ataque.

“Ya hemos ensayado varias cosas, ya el grupo sabe y el profesor sabe que puedo ayudar en cualquier posición porque lo importante es el Deportivo Saprissa. Queremos seguir mejorando”, comentó Waston.

Kendall afirmó que ya había sostenido una conversación con el estratega José Giacone y que él le comentó que era “un soldado más” en el equipo y que le ayudará en lo que necesite.

“Ya el profesor me lo comentó, me preguntó cómo me sentía y dije que era un soldado más, donde me llamen, estaré presente, lo tomo con seriedad, lo tomo con seriedad y también hay compañeros que vienen haciendo bien las cosas. Me exijo y trato de trabajar extra para afinar cosas”, añadió.

Kendall brindó una asistencia en el triunfo 2-0 ante Sporting y sabe lo que es llevar constante peligro a la zaga rival.