Gavilán Gómez sobre Tomás Rodríguez: "Me sorprende cómo alguien es feliz porque falló un penal"

El delantero panameño Tomás Rodríguez es uno de los jugadores al que su slección le sigue la pista para asistir a la Copa del Mundo 2026. Tomás compite por un puesto con Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo, César Yanis, Azarías Londoño y Kadir Barría.

El pasado domingo, Rodríguez falló un penal en la derrota de Saprissa 1-2 ante Liberia y el tema del atacante se puso sobre la palestra, por eso en Teletica.com contactamos a Gabriel Gavilán Gómez, gerente deportivo del Sporting San Miguelito, y exmundialista con Panamá para conversar sobre el tema. Hay que recordar que el jugador es ficha de San Miguelito y está con los morados a préstamo.

—Tomás Rodríguez está peleando por ir al Mundial, sabemos la presión que tiene, ayer falló un penal y, obviamente, se habla del presente del jugador. ¿Qué ha podido usted observar del futbolista?

Yo he podido observar que hay un gran profesional, que es normal en un tema de adaptación, que ha llegado a un equipo grande, que dentro de todo ha intentado, primero con el profesor (Vladimir) Quesada, estar siempre presto a las ayudas, que si por banda, que si de nueve, y me parece que no ha hecho un mal trabajo. Hoy hay tantas presiones que se ejercen por redes sociales, por periodistas, a mí me sorprende que pongan en duda... un penal, me parece a mí que es una situación que también se puede fallar, por algo lo pusieron.



Lo ha hecho bien, en Venezuela también cobró los penales, pero ya en lo personal a mí me parece que es un tema que estamos abusando de todo esto que estamos viviendo, que es de presiones, la presión la tiene todo jugador, y ahora resulta que por errar un penal descalifican las acciones del muchacho (Rodríguez), también ha hecho tres goles, y de nueve.

Es un chico que seguramente está brindando lo mejor de él, para bien del Saprissa, sin intentar buscar ese protagonismo ni nada, creo yo que Tomás es un gran profesional, que sabe trabajar en equipo, y que hoy, desafortunadamente, por todo lo que envuelve a la relación entre Panamá, y en estos últimos años con todos estos temas de la disputa entre periodistas, y me parece a mí que han tergiversado la situación, y esto es fútbol.

A Tomás cuando se le brindó la oportunidad a la Selección también creo que cumplió con las exigencias del profesor y el cuerpo técnico, cuando fue a la Copa de Oro hizo un gran trabajo, y es un buen jugador, es un buen chico también, es un buen profesional, un penal lo puede fallar cualquiera.

—En Teletica.com hicimos una publicación en la que se analiza los números de Tomás y las convocatorias de él en Copa Oro, fase final de eliminatoria y amistosos relación con otros delanteros panameños que están en disputa del puesto al Mundial, como Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo, César Yanis, Azarías Londoño y Kadir Barría.

El jugador más regular en cuanto a minutos es Tomás Rodríguez y todos andan parecidos en el tema de gol, los que que más anotaciones tienen son Rodríguez y José Fajardo, y en cuanto a liga, los otros juegan en una mejor ranqueada de la tica, en Ecuador, Chile, México, pero: ¿Qué le dice este análisis, con los datos sobre la mesa?



Al final, los datos están allí, creo yo que tiene que hacerse un camino en la selección, que no es fácil el hacerse un camino también en Costa Rica. Yo la verdad, lo digo con mucho respeto, yo jugué en la liga tica y tampoco hay que ponerla por menos. Después hay otros chicos que han tenido la oportunidad y están hoy en una mejor liga, pero cuando uno va a los números, y cuando uno, ve ¿Qué ocupa uno antes de un Mundial? Jugar, jugar, y si aparecen los goles, y si aparecen las asistencias, y si aparece que el equipo hoy de Saprissa está bien posicionado, creo que va a jugar la final de la Copa. Y ojalá, y te lo digo así con mucho respeto Jiménez, también me hubiese gustado cuando anotó los tres goles, que me llamaran a hablar de Tomás.



Entonces, hay mucho amarillismo, y yo sí soy muy claro, obviamente pueden decir "ah, es que está defendiendo a Tomás", no, no, no. Es que si Tomás no estuviese haciendo las cosas bien, también hay que decirlo, porque los amigos dicen la verdad a la cara, pero hay tantas cosas que envuelven hoy al fútbol que le damos más importancia, y tú acabas de hacer un análisis más profundo y te das cuenta que lo que importa, que son los números y que está jugando, cuántos minutos lleva Tomás jugados en lo que va del año. Eso es lo importante, porque está con ritmo, porque está con confianza, porque está jugando lo que el equipo está posicionado ahora en una mejor posición en la tabla.



Entonces, hay muchos elementos y factores, y Tomás debe estar tranquilo que cuando fue a la Selección, cuando se le presentó la oportunidad, pudo rendir y pudo ayudar a su país y pudo ayudar a la Selección. Hoy, después con tantas cosas, gente que opina, que también entiende uno también que la opinión favorece a unos, a otros no. Hay unos que la hacen campaña a unos, a otros no.



Entonces, hay muchas cosas que si tuviéramos más tiempo para conversar, créeme que diría muchísimas cosas, pero es lo que te digo. Hoy se tergiversa todo, pueden decir "ah, lo está defendiendo porque Tomás es del Sporting", no, no, no. Al final, los números están allí, después la decisión la va a tomar el entrenador.



Esa es la decisión que la decisión final la tomará el entrenador. Y después, como he dicho siempre, cuando uno entregó todo en el lugar que está, no hay nada que reprocharse. Es una lista que se entregará pronto.



—Usted conoce muy bien el ambiente actual de la prensa en Costa Rica, usted está muy empapado de eso, pero también como panameño, porque lo que usted opina en Panamá recala, al final todo juega... prensa, comentaristas deportivos, y en un ambiente donde Panamá va a ser la única selección centroamericana en un mundial, ¿siente que al final como que se ha dejado de hablar de fútbol, de lo que realmente interesa previo a un Mundial?

Sí, claro que sí. Siento que hay mucha maldad, hay mucha conveniencia también. Son jugadores, hay que hablar de fútbol, y me siento sorprendido cómo existe alguien que se haga feliz porque Tomás fallo un penal porque hoy siento, hoy leo, y veo felicidad por eso. Pero bueno, ahí están las preferencias, y el fútbol es de gustos.



Al final es de gustos. Seguramente a la gente que llevará a Thomas al Mundial es lo que les guste, lo que han trabajado con él, lo que él ve que serán importantes para ese listado final. Pero sí, se envuelve de todo.



Que si hubiese ido a la Olimpia (de Paraguay) estuviera en el listado, eso no te lo garantiza nadie. La garantía es jugar, es estar en ritmo de competencia, es ayudar al equipo donde estás.



Hay muchos ingredientes que se han utilizado en esta era tecnológica para que cada quien tenga su opinión, para que cada quien emita un parecer basado en estos temas. Hay muchas cosas que la verdad yo no comparto, obviamente las respeto. Por ejemplo, hoy yo te puedo hacer un análisis del periodismo, y fue el que estudió.



Pero ¿Qué ha pasado hoy en día en esta nueva revolución? Contrato a exjugadores para que el jugador diga lo que tiene que decir el periodista, y no lo hace. Claro que sí, porque después hay influencias, hay beneficios, hay muchas cosas que desafortunadamente juegan, y lo digo con propiedad. En el actual periodismo, hoy con esta era moderna de que yo aún así no tenga mi título de periodista, abro un canal, me certifico como periodista, voy a los partidos, y ya entiendo que hay muchos intereses en juego.



Hay muchos intereses en juego, eso lo tengo muy claro. Hay muchos intereses en juego, y entre esos intereses que están en juego, obviamente también hay remuneraciones. Es que el fútbol lo hemos llevado por otro lado, ya es político, ya es más de que hablen bien del mío para ver, y seguramente hoy todo el mundo está en la expectativa de las redes sociales, y comemos del cuento. Y comemos del cuento, todo el mundo.

—Costa Rica no va a ir a la Copa del Mundo, eso es un hecho, aquí solo hay dos jugadores que pueden ir y son Fidel Escobar y Tomás Rodríguez: ¿Siente que en Costa Rica, precisamente, eso ha gestado para que se de un debate en un sector de la prensa?

Hasta eso se ha prestado mucha gente en la prensa, que si van, que si no van, y mire, yo recuerdo que quedamos fuera en los últimos tres minutos para el Mundial de Brasil, y yo veía el fervor del panameño y la alegría de que nuestro país vecino, que era Costa Rica, hiciera ese gran Mundial.



Tanto así que hace poco leí una entrevista del profesor Julio César Dely Valdés, obviamente gente de fútbol que ama esto y que no tiene ese rencor, ese odio ni envidia, y hablaba de lo mismo, ojalá hagamos lo que hizo Costa Rica en Brasil. Que Panamá pueda ir más allá, porque es lo mejor, hablarían bien de nuestro país, se cotizaría obviamente también que hablen de jugadores que están en el fútbol tico, lo digo por experiencia propia. Hoy a mí, en Bucaramanga, que era el equipo que yo estuve cuando participé al Mundial, también la gente siente felicidad y gozo porque dice, hey, tú eres el único panameño que jugó un Mundial y que representó al Bucaramanga.



Hay alegría, hay gozo, está representando a una institución, y eso también da felicidad al fanático, al hincha, hey, este man fue al Mundial y el equipo que jugaba era el Bucaramanga, y cuando hablaban de Gavilán era Gabriel Gómez, el panameño que juega en el actual Bucaramanga de Colombia. Entonces, hoy se ha perdido toda esa situación, por lo que ya te mencioné, a mí me parece de verdad algo muy extraño, para no decir ridículo, que hoy lea, escuche y escuche a la prensa, es que Tomás falló un penal, pero es que un penal lo falla cualquiera. Eso no puede ser una noticia de impacto, porque sí, la noticia debe ser de impacto es que perdió el Saprisa en casa, contra Liberia.



Sí me entiendes, entonces hay muchas cosas que nos hemos dejado llevar, que yo sí, sin defender a nadie, porque no tengo que defender a nadie, las ayudas que hace Sporting en brindarle a los muchachos es única y exclusivamente para beneficio del jugador. Es que he visto que el penal que falló Tomás es culpa mía, que es porque Gavilán, porque esto, no, no, no, no, al final somos profesionales, entrenamos todos los días, el mismo entrenador lo mencionó, si Tomás pateó es porque, ¿Quién cobraba los penales y él siendo el capitán del Monagas de Venezuela? Era Tomás, en Copa Libertadora y en todo, ahora me van a decir que es malo porque falló un penal, no.

No es un análisis profundo que lo hace, es el análisis de beneficiar al otro, que omite una opinión, y no debería ser así, pero bueno, eso se replica. Después, seguramente, hay notas que van a sacar el click, que más me beneficie para los engagements, para todo, eso es normal, eso yo lo comprendo.



Nadie replicó a profundidad las palabras de Fidel, que para mí son atinadas, "es que yo no tengo el puesto garantizado, es que si yo estoy bien, ojalá el profesor me lleve y me estoy preparando para hacerlo, y me queda poco tiempo". A sabiendas que si Fidel está bien hay que llevarlo, es que es un jugador con calidad, y ha estado dentro del proceso, ha aguantado dentro del proceso otros jugadores, que seguramente eso que están dentro del proceso no es por rosca, es porque ya ganaron un terreno, que a veces la gente cree que en la selección es solamente el once que juega, pero también se ven varias cosas, el convivir dentro de una selección, el ser suplente, cómo te comportas, la persona, el que colabora, el utilero, el que lleva, el que se porta bien, el que hace caso, el que sigue indicaciones, es que el fútbol tiene muchos hábitos que muchos desconocen, y que solamente hoy emitimos un comentario por el día a día.

Seguramente no ven el partido completo, y vemos los highlights, y decimos que lo vimos, y agarramos esa partecita que vimos, y sobre eso emitimos una opinión, pero yo si sigo creyendo en que también hay gente que analiza, que profundiza, que a veces, obviamente, el buen comentario hoy no paga, el buen análisis no beneficia a nadie, beneficia a la crítica, y lo digo porque ha sucedido esto, hoy estamos hablando de esto porque Tomas falló un penal, pero que rico hubiese sido también recibir una llamada cuando hizo los tres goles que lleva, cuando ha asistido, entonces, es normal, yo eso si lo comprendo muy bien, el manejo de la prensa, lo tengo muy claro.

Al final, después hay que convivirlo y saber manearlo, pero si entiendo que después hay un entrenador que tiene su cuerpo técnico que analizará, y si después son ellos los que dirán la lista, una vez a mi un entrenador me preguntó, donde crees que se equivoca un entrenador, y le dije muchas cosas y lo simplifico con lo siguiente, en la elección de los jugadores, ahí es donde se equivoca el entrenador, cuando tú eliges, porque después que eliges, no hay vuelta atrás, un gran sentido esa respuesta que me dio ese entrenador con mucha experiencia en el fútbol, en la elección de los jugadores.

—Usted no está haciendo un llamado para que Tomás sea tomado en cuenta en el Mundial, sino, a lo que le interpreto, es de que compita, y que al final habrá una lista que le tocará al seleccionador cargar con eso, tomar esa decisión...



Sí, exactamente, al final hay que competir, como va a competir el que esté convocado a la Copa del Mundo en esa lista final, y hay que llegar con ritmo, con ganas, con deseos, obviamente hoy hay mucha tensión, se acerca ya al Mundial, crece la expectativa, ejerce las situaciones de presión, muchísimas cosas que uno como jugador lo comprende, el que está atrás de la pantalla no lo va a entender nunca, no lo va a entender nunca, todo lo que se genera ese sentido de que por ahí podrían pensar, para el Mundial de Rusia Baloy y el otro y el otro y el otro y Gavilán y todos estaban seguros, pero Negrito en el último partido se lesionó y estaba seguro.

Hay muchas cosas que juegan alrededor de una convocatoria y son seres humanos también, es que nos olvidamos de eso, que son seres humanos, que se pueden equivocar, que pueden fallar un gol, pero eso no garantiza nada, la importancia de jugar es estar físicamente bien, es estar preparado, mentalmente bien para la exigencia que conlleva, después hay un entrenador que debemos respetar todos a quien lleve a la Copa del Mundo, porque el que se cuestionará en la Copa del Mundo es el entrenador, pero obviamente uno entiende también que nosotros jugamos como entrenador y nos parece tal cosa y el fútbol es de gusto, por eso nos agrada a todos, pero es tan generoso que no le da la razón a nadie, eso se trata del fútbol, el fútbol es generoso que no le da la razón a nadie.