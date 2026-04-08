Fidel Escobar está de regreso: "Fue un proceso muy largo, pero me siento muy feliz"

El defensor del Deportivo Saprissa y de la Selección de Panamá, Fidel Escobar, está de regreso. El zaguero de 31 años se recuperó de una hernia en su espalda, una dolencia fuerte que ya es pasado y que ahora puede voltear hacia adelante para ponerse metas: pelear por la copa 41 y, por qué no, un segunda Copa del Mundo con su país.

Escobar conversó en exclusiva con Teletica.com sobre cómo ha sobrellevado el proceso, quiénes fueron sus guías, su recuperación y cómo sorteó la lesión más larga en su carrera deportiva que lo alejó por tres meses de los terrenos de juego.

—¿Cómo está, cómo se siente, cómo ha sido todos estos meses con la lesión que lo alejó del terreno de juego?



La verdad, fue un proceso muy largo, pero al final me siento muy feliz. En lo personal me siento muy feliz porque después de tanto tiempo de no entrenar, de no estar con mis compañeros en el entrenamiento, en la cancha, fue un proceso muy largo. Pero al final, yo tengo una frase que siempre pongo, que digo, siempre fíjate tú mi Dios, porque es una frase mía.



Pero la verdad me siento muy feliz. No digo que el 100%, pero ahí voy retomando ya los entrenamientos. Hoy fue uno de los entrenamientos más largos míos, pero la verdad muy feliz. Es lo que más importante para mí.

—¿Esta es la primera vez en su carrera deportiva que tiene un parón de tanto tiempo? ¿De quién le ha aferrado a usted en estos momentos porque un deportista siempre quiere estar haciendo el deporte?

Sí, en mi carrera este ha sido la lesión más larga. Ha sido la más larga porque yo he podido tener otras lesiones, un desgarro o el tobillo, pero son una semana o dos semanas, que no es tanto. Pero sí, esta ha sido la lesión más larga en mi carrera futbolística y en lo personal, en mi vida porque yo nunca había tenido una lesión así.

Entonces, esa lesión de espalda fue casi tres meses, pero siempre le pedí a Dios, siempre le pedí a Dios que me sanara eso, que me ayudara. Siempre le pedía en la noche. Y siempre le pido, no ahora porque tuve la lesión, siempre acostarme o levantarme. Siempre le pido a Dios por un día más de vida o para acostarme.



Pero la verdad también tengo que agradecer a toda la gente de Saprissa como los fisios, readaptador, médico, siempre estuvieron ahí. También el doctor tuvo comunicación con el doctor de la Selección de Panamá. En lo personal agradecido con todo y también con mi esposa que tuvo un proceso también que mi familia lo vivió y era muy, muy dolido para mí verme llorar siempre en la noche. Porque yo decía que cuándo me iba a recuperar, que yo no quiero estar así. Pero bueno, es el fútbol y si Dios lo permitió así, ¿qué vamos a hacer? Pero sí agradecer a mi esposa que tuvo ahí ese proceso.



Igual que todos, como te mencioné al principio, por ella estuve aquí en casa. Me veía llorar cuando me dolía, me molestaba. Era un dolor que yo no se lo deseo a ninguna persona porque es un proceso que me aferra a ello siempre pidiéndole a Dios, pero bueno, gracias a Dios ya estoy mejor y volví a entrenar, que es mi felicidad de estar en la cancha y en el campo con mis compañeros.

—Obviamente sabemos que cuando un atleta se recupera de una lesión, viene un periodo de readaptación física; después viene el alta ya física, después viene el alta competitiva, que es que ya terminas entrenamientos completos. A partir de ahora ¿Cuál es ese objetivo inmediato?

Mi objetivo al principio fue recuperarme de la lesión, porque fue una lesión que hace un mes atrás yo entrenaba, pero cuando terminaba de entrenar me molestaba. Y ahora yo hice un proceso de readaptación en el sentido con el readaptador que hice gimnasio para fortalecer, que todavía lo sigo haciendo.



Después estuve con los fisios, que entrenaba aparte con ellos en temas de movilidad con balón muy pequeño, pero hoy ha sido el entrenamiento más largo que yo he tenido. Me preparé con el preparador físico al entrenamiento que puso el profe hoy. Hoy ha sido mi periodo de entrenamiento más largo que yo he tenido, porque yo entrenaba aparte y salía con el físico, ahora no, ahora yo entrené de principio a fin, como si estuviera bien de un principio, pero ahora falta un poco más en el sentido de un extra porque fueron tres meses muy difíciles para mí, la condición física no es la misma, pero en sí voy retomando poco a poco y lo mejor para mí es estar bien físicamente para el cierre de campaña.



—Fidel, y obviamente hay un tema que está latente, que me imagino que es el anhelo suyo en su corazón en este momento, que está el Mundial, para nadie es un secreto que es un año muy especial: ¿Sigue vivo el deseo de ir a la Copa del Mundo con Panamá?

El sueño desde niño siempre cuando uno juega fútbol, estar ahí en una Copa del Mundo, lo viví en el 2018, y ahora es mi segunda oportunidad en la eliminatoria, clasificamos, pero sí, mi sueño es el mismo, estar en un segundo Mundial, pero primero tengo que prepararme bien, primero tengo que prepararme bien, y no voy a estar aquí yo, y ya porque me recuperé tengo que estar en el Mundial, no, al final hay una lista, la decisión la toma el técnico, y la verdad, mi sueño, obvio, estar en un Mundial, pero primero tengo que prepararme en mi club.

Primero tengo que prepararme bien en mi club, estar al 100% en mi club, coger la condición física de aquí a allá, y me toca esperar, me toca esperar porque, y no es porque yo sea Fidel Escobar y pueda ser el grandioso jugador, pero hay grandiosos jugadores que lo vean fuera de un Mundial, y no es que esté haciendo, esa palabra como oportuno en decir en teoría, agrandarme, no, solo tengo que primero prepararme, lo mejor que pudo pasar a mí es salir de la lesión.

Hay muchas cosas que pasan en redes sociales, y yo al final no las veo, yo prefiero no verlas, porque yo sé que van a hacer comentarios de, que he visto algunas pero no les meto importancia, mi felicidad fue recuperarme, porque todo quiere recuperarse porque hay una Copa del Mundo, y es obvio, pero yo primero voy a prepararme aquí en esa Saprissa, coger la condición física, y retomar hasta cuando el profe sienta que yo esté disponible, y ya de ahí esperar para adelante, pero sí me gustaría estar en mi segundo Mundial, Dios primero.



—¿Ha conversado con Thomas Christiansen o todavía no se ha dado esa oportunidad?

Viera que el mes pasado antes que fueron para Suráfrica, no, solo ahí hablamos, él me preguntó cómo iba la recuperación, cómo me sentía de la espalda, que es algo muy delicado, que él lo comentó en una entrevista en Panamá, con los periodistas de Panamá, y hablamos lo normal, que me recupere, que es una lesión muy grave, y más básico fue más mío que la selección, no hablamos de la selección, sino más personal, de cómo estaba anímicamente, que sabe que es una lesión muy fuerte, y yo le dije que estaba bien, y poco a poco iba recuperándome, poco a poco iba recuperándome, y de ahí no hemos vuelto a hablar la verdad.

—¿Tiene algún mensaje final para los aficionados del Saprissa, que como se los conoce son exigentes, pero que también me imagino que han sido apoyo para usted en este proceso?

Quiero agradecerle a mucha gente por redes sociales, por mi Instagram, o también en la calle, que cuando estaba haciendo mi proceso de esto, y mucha gente también me paraba y me preguntaba que cómo iba la lesión, y la verdad me decían que estaban orando por mí, que me iba a mejorar pronto, y la verdad se lo agradezco mucho, porque como le dije es una lesión muy delicada, pero sí agradecerle a la afición morada, que como en redes sociales, como en la calle, me preguntaban que cómo iba, que estaban orando por mí, y eso la verdad es de agradecer muchísimo.

Sabiendo, como usted dice, la exigencia de la afición, y eso está bien que sigan, porque es un club grande y no hace sentir más grande, y agradecerle por todos los mensajes, y a la persona en la calle, que también me topaba que me decían que están orando por mí, por mi familia, y que me iba a mejorar pronto, y la verdad es muy agradecido por eso.

