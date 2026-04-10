Tomás Rodríguez y sus compañeros luchan por un campo al Mundial: Vea aquí todos sus números
Este medio revisó las estadísticas de la actual temporada de los atacantes panameños, así como las convocatorias de Copa Oro, fase final de eliminatoria y cuatro últimos amistosos.
La Selección de Panamá de Thomas Christiansen enfrentará en el Mundial a Ghana, Croacia e Inglaterra en Grupo L. Al menos siete delanteros pelean para entrar en la lista final del seleccionador y participar en la mayor fiesta del fútbol mundial.
Se trata de Tomás Rodríguez, Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo, César Yanis, Azarías Londoño y Kadir Barría.
En Teletica.com hicimos una revisión de las estadísticas de la temporada de cada uno de ellos. Además, la revisión de la cantidad de ocasiones en que fueron tomados en cuenta en Copa Oro, fase final de eliminatoria y últimos cuatro amistosos.
“Ojalá lo convoquen al Mundial, igual que a Fidel (Escobar), quien ya está incorporado al cien por ciento a los trabajos de fútbol del equipo. Yo creo que él quiere materializar su rendimiento futbolístico en goles, pero le decimos que tenga calma
"Creo que lleva tres goles, dos asistencias, podría llevar más asistencias también porque puso pases gol que no se convirtieron, en estas cosas el fútbol siempre termina siendo muy justo con el jugador que pelea, que empuja", comentó Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de los morados, a diversos medios en el estadio Ricardo Saprissa.
Los datos, según Transfermarkt
Tomás Rodríguez
Deportivo Saprissa, Costa Rica
Edad: 27 años
Primera División
Partidos: 14
Minutos: 926
Goles: 3
Asistencias: 0
Torneo de Copa
Partidos: 2
Minutos: 42
Goles: 0
Asistencias: 1
Ismael Díaz
Edad: 28 años
Club: León, México
Partidos: 11
Minutos: 802
Goles: 2
Asistencias: 3
Cecilio Waterman
Club: Universidad de Concepción, Chile
Edad: 34 años
Partidos: 6
Minutos: 523
Goles: 1
Asistencia: 1
José Fajardo
Universidad Católica, Ecuador
Edad: 32 años
Primera División
Minutos: 468
Partidos: 7
Goles: 1
Asistencia: 1
Copa Libertadores
Minutos: 164
Partidos: 2
Goles: 2
Asistencias: 0
César Yanis
Club: Cobresal, Chile
Edad: 30 años
Primera División
Minutos: 474
Partidos: 7
Goles: 0
Asistencias: 1
Azarías Londoño
Club: Universidad Católica, Ecuador
Edad: 24 años
Primera División
Partidos: 3
Minutos: 152
Goles: 1
Asistencias: 1
Kadir Barría
Club: Botafogo,Brasil
Edad: 18 años
Partidos: 2
Minutos jugados: 30
Goles: 0
Asistencias: 0
Convocatorias de Copa Oro, fase final de eliminatoria a Mundial 2026 y últimos cuatro amisto sos
Convocados Copa Oro 2025: Cecilio Waterman, Eduardo Guerrero, Azarias Londoño, José Fajardo, Ismael Díaz y Tomás Rodríguez.
Convocados ante Surinam y Guatemala (elimina toria): Cecilio Waterman, José Fajardo y Tomás Rodríguez.
Convocados ante El Salvador y Surinam (eliminatoria): Cecilio Waterman, José Fajardo y Tomás Rodríguez.
Convocados ante Guatemala y El Salvador (eliminatoria): José Fajardo, Cecilio Waterman y Tomás Rodríguez.
Los primeros amistosos tras el boleto al Mundial ante Bolivia y México: Kadir Barria, Saed Díaz y Gustavo Herrera.
Los últimos amistosos ante Sudáfrica: Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo y Kadir Barría.
Convocatoria para el Mundial: A la espera.