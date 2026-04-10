Tomás Rodríguez y sus compañeros luchan por un campo al Mundial: Vea aquí todos sus números

La Selección de Panamá de Thomas Christiansen enfrentará en el Mundial a Ghana, Croacia e Inglaterra en Grupo L. Al menos siete delanteros pelean para entrar en la lista final del seleccionador y participar en la mayor fiesta del fútbol mundial.

Se trata de Tomás Rodríguez, Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo, César Yanis, Azarías Londoño y Kadir Barría.

En Teletica.com hicimos una revisión de las estadísticas de la temporada de cada uno de ellos. Además, la revisión de la cantidad de ocasiones en que fueron tomados en cuenta en Copa Oro, fase final de eliminatoria y últimos cuatro amistosos.

“Ojalá lo convoquen al Mundial, igual que a Fidel (Escobar), quien ya está incorporado al cien por ciento a los trabajos de fútbol del equipo. Yo creo que él quiere materializar su rendimiento futbolístico en goles, pero le decimos que tenga calma



"Creo que lleva tres goles, dos asistencias, podría llevar más asistencias también porque puso pases gol que no se convirtieron, en estas cosas el fútbol siempre termina siendo muy justo con el jugador que pelea, que empuja", comentó Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de los morados, a diversos medios en el estadio Ricardo Saprissa.﻿



Los datos, según Transfermarkt

Tomás Rodríguez

Deportivo Saprissa, Costa Rica

Edad: 27 años

Primera División

Partidos: 14

Minutos: 926

Goles: 3

Asistencias: 0



Torneo de Copa



Partidos: 2

Minutos: 42

Goles: 0

Asistencias: 1



Ismael Díaz



Edad: 28 años

Club: León, México

Partidos: 11

Minutos: 802

Goles: 2

Asistencias: 3



Cecilio Waterman



Club: Universidad de Concepción, Chile

Edad: 34 años

Partidos: 6

Minutos: 523

Goles: 1

Asistencia: 1



José Fajardo



Universidad Católica, Ecuador

Edad: 32 años

Primera División

Minutos: 468

Partidos: 7

Goles: 1

Asistencia: 1



Copa Libertadores

Minutos: 164

Partidos: 2

Goles: 2

Asistencias: 0



César Yanis



Club: Cobresal, Chile

Edad: 30 años

Primera División

Minutos: 474

Partidos: 7

Goles: 0

Asistencias: 1



Azarías Londoño



Club: Universidad Católica, Ecuador

Edad: 24 años

Primera División

Partidos: 3

Minutos: 152

Goles: 1

Asistencias: 1



Kadir Barría



Club: Botafogo,Brasil

Edad: 18 años

Partidos: 2

Minutos jugados: 30

Goles: 0

Asistencias: 0

﻿ Convocatorias de Copa Oro, fase final de eliminatoria a Mundial 2026 y últimos cuatro amisto ﻿ sos

Convocados Copa Oro 2025: Cecilio Waterman, Eduardo Guerrero, Azarias Londoño, José Fajardo, Ismael Díaz y Tomás Rodríguez.



Convocados ante Surinam y Guatemala﻿ (elimina﻿toria): Cecilio Waterman, José Fajardo y Tomás Rodríguez.



Convocados ante El Salvador y Surinam (eliminatoria): Cecilio Waterman, José Fajardo y Tomás Rodríguez.



Convocados ante Guatemala y El Salvador (eliminatoria): José Fajardo, Cecilio Waterman y Tomás Rodríguez.



Los primeros amistosos tras el boleto al Mundial ante Bolivia y México: Kadir Barria, Saed Díaz y Gustavo Herrera.



Los últimos amistosos ante Sudáfrica: Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo y Kadir Barría.



Convocatoria para el Mundial: A la espera.