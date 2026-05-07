Caso Jorkaeff Azofeifa: Saprissa responde a denuncia de Liberia

El Deportivo Saprissa informó que este miércoles recibió la notificación de la apertura de un procedimiento disciplinario promovido por el Municipal Liberia en contra de Jorkaeff Azofeifa, por actos obscenos en la celebración del gol morado el pasado domingo en el juego en el estadio Edgardo Baltodano Briceño (1-1).

"Tras recibir dicha notificación, nuestra institución se apegará al debido proceso y atenderá el procedimiento correspondiente, en estricto cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente.



"Asimismo, y en respeto a la confidencialidad del procedimiento, el club no se referirá al tema mientras el caso se encuentre en curso", comunicó el equipo.



¿Qué decidió el Tribunal Disciplinario?

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) admitió la denuncia y ahora se deberá cumplir un debido proceso, como hacer el traslado de cargos al Monstruo, a Azofeifa, para que las partes puedan presentar su descargo de defensa.

"De conformidad con los artículos 83 y 84 del Reglamento Disciplinario, se admite la denuncia y, en cumplimiento del debido proceso, se da traslado al Deportivo Saprissa y al jugador Jorkaeff Mauricio Azofeifa Rivas, para que presenten su defensa", informó la Federación por medio de un comunicado de prensa.



La resolución se emitirá una vez finalizado el proceso correspondiente.

Por un tema de tiempos y debido proceso, si esto no finaliza este viernes, Azofeifa podrá estar disponible para el juego de este domingo a las 4 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.

Hay que recordar que los hechos se remontan al festejo tras la anotación de Ariel Rodríguez en el 1-1 en la ida de las semifinales en Liberia.

En la transmisión de FUTV se aprecia cómo Azofeifa se toca sus genitales.

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