Mariano Torres explica lo sucedido en Puntarenas: "Fuimos a tratar de calmar la situación"
El capitán de Saprissa detalló lo ocurrido en el estadio Miguel Lito Pérez que desencadenó en sanción de tres partidos.
"Dolido y con bronca", así vive Mariano Torres la sanción de tres partidos tras lo sucedido con el comisario de Unafut, Erick Mora, en el partido ante Puntarenas (1-3).
El capitán de Saprissa guardó silencio sobre lo sucedido y posterior al castigo, pero este miércoles Torres brindó declaraciones al departamento de prensa del equipo.
"Dolido, obviamente, por la situación que pasó, con bronca también un poco, porque lo que pasó aquel día en Puntarenas fue una situación complicada que estábamos viviendo dentro de la cancha cuando se para el partido.
"Sobre todo nuestra gente que estaba pasando problemas en la galería y con algunos compañeros y yo fuimos a tratar de calmar la situación, que era el objetivo, era lo que queríamos, porque el partido estaba parado y nos habían dicho hasta que se podía suspender", explicó Mariano.
Además, el futbolista relató que en ese instante en el estadio Lito Pérez observó a aficionadas en el piso, a niños y había familiares de jugadores en esa zona.
"Lo que más queríamos primero era defender a nuestra gente, porque hemos visto mujeres en el piso, niños, había familiares de algunos compañeros, entonces uno se pone un poco nervioso dentro de la cancha y está viendo esa situación y quiere que no siga sucediendo. Uno trata de calmar y de ponerse en el lugar de nuestra gente y de defenderlos. Pero bueno, después pasó lo que pasó y da mucha bronca a todo, porque el objetivo de nosotros siempre fue calmar la situación y defender a la gente para que no siga viviendo esos problemas. Así que bueno, dolido y con bronca por todo lo sucedido", añadió.
Además, en relación con la sanción que tuvo el estadio Ricardo Saprissa que tendrá una reducción del 20% de aforo total de la gradería Sur, Torres le mandó un claro mensaje a la afición.
"No tengo duda que el estadio va a estar a reventar, todo el aforo que haya va a estar a reventar. Es una lástima, sí, obviamente, que no esté al 100%, pero sabemos lo que significa nuestra gente para nosotros. Sobre todo en esta cancha, cómo se hacen sentir, cómo nos apoyan, cómo dan ese plus y en estas instancias finales sabemos lo fuertes que son ellos y que nos hacen sentir a nosotros fuertes dentro de la cancha", afirmó.
Además, en relación con el presente del plantel, Torres aseguró que el plantel se siente con confianza, pues está jugando de buena forma luego del 1-1 en Liberia el domingo anterior. "Uno con ansias de poder estar y de ayudar a mis compañeros".
Específicamente sobre Liberia, Mariano destacó que es un gran equipo, que ya es un rival conocido porque lo han enfrentado este semestre en reiteradas ocasiones si se toma en cuenta el campeonato nacional y el Torneo de Copa.