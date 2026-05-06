¿Sancionaron a Jorkaeff Azofeifa por gestos obscenos? Esto dice el Tribunal Disciplinario

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) dio a conocer que recibió una denuncia por parte de Municipal Liberia en contra del jugador del Deportivo Saprissa, Jorkaeff Azofeifa.



El Disciplinario admitió la denuncia y ahora se deberá cumplir un debido proceso, como hacer el traslado de cargos al Monstruo, a Azofeifa, para que las partes puedan presentar su descargo de defensa.

"De conformidad con los artículos 83 y 84 del Reglamento Disciplinario, se admite la denuncia y, en cumplimiento del debido proceso, se da traslado al Deportivo Saprissa y al jugador Jorkaeff Mauricio Azofeifa Rivas, para que presenten su defensa", informó la Federación por medio de un comunicado de prensa.



La resolución se emitirá una vez finalizado el proceso correspondiente.

Por un tema de tiempos y debido proceso, si esto no finaliza este viernes, Azofeifa podrá estar disponible para el juego de este domingo a las 4 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.

Hay que recordar que los hechos se remontan al festejo tras la anotación de Ariel Rodríguez en el 1-1 en la ida de las semifinales en Liberia.

En la transmisión de FUTV se aprecia cómo Azofeifa se toca sus genitales.

⏰64´ Gol de Ariel Rodríguez, quien del banquillo empata el partido ante Liberia. pic.twitter.com/sCON4cjGzj — FUTV (@FUTVCR) May 3, 2026

Lonis habló con Azofeifa.

Erick Lonis, miembro del Comité Deportivo de Saprissa, se refirió, este martes, al tema de Azofeifa.

"Liberia está en su derecho, la reglamentación lo permite, no tenemos mucho qué decir en ese aspecto", comentó Lonis en Teletica Deportes Radio. Eso sí, Lonis dejó claro: "Nadie se toca los genitales en público, eso no es aceptable, yo hablé con él (Azofeifa) y hay que aceptar cualquier tipo de medida al respecto, él tiene que aprender".

Incluso, Lonis reveló la charla que sostuvo con el grupo este martes en el centro de entrenamiento del Monstruo.

"Tenemos que enfocarnos en jugar y, en lo personal, usé un ejemplo; a mí me gustan casi todos los deportes. Usamos el ejemplo de los Pistons de Detroit, quienes eran los chicos malos, jugaban sucio, tenían formas de ensuciar el partido y llegaban a la serie contra los Bulls. Ellos (los Bulls) entraban en los mismos pleitos y los sacaron dos años seguidos.

"A la tercera vez, los Bulls se dedicaron estrictamente a jugar, la ganaron y empezó la dinastía cuando se enfocaron en jugar. En eso nos enfocamos y lo recibieron perfecto (el mensaje)", señaló.

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