Soñar con los pies en la tierra

Dra. Johanna Alvarado/ ICF Young Leader Award.



Si hay algo que el escritor estadounidense Napoleon Hill dejó claro en su legado, fue que el éxito es una consecuencia, no un accidente. No basta con desear un futuro mejor, hay que actuar con propósito, aprender con humildad y persistir con valentía.

Su célebre obra Piense y hágase rico no habla simplemente de dinero, sino del poder del pensamiento disciplinado acompañado por una acción decidida. Y esa combinación es, a mi modo de ver, uno de los secretos mejor compartidos, pero menos practicados.​ ​

En mi andar como psicóloga y coach, y en los múltiples procesos de liderazgo que he acompañado, he confirmado que no basta con soñar, hay que actuar. Pero tampoco basta con actuar si no hay un sueño que dé sentido a cada paso. He hecho de ese mantra —soñar y actuar, actuar y seguir soñando, un amuleto personal. Uno que me permite aprender aún en medio del error, avanzar incluso cuando hay niebla, y celebrar sin perder la humildad cuando algo sale bien. Es un círculo virtuoso que deseo compartir con usted.

​ Ahora bien, ¿cómo puede integrar esta filosofía en su propio liderazgo? ¿Cuáles sueños está postergando por temor o por la falsa creencia de que aún no es el momento? ¿Está actuando desde su propósito o desde la prisa? ¿Qué parte de su rutina necesita un ajuste para alinearse con esa versión suya que sueña llegar a ser?​ ​ Esta columna no busca darle respuestas, sino abrir espacio para que las suyas emerjan. Porque todo líder auténtico primero se lidera a sí mismo, y para eso, es indispensable detenerse a pensar, sentir y decidir con conciencia.

Siete miedos que impiden el liderazgo auténtico (inspirado en el libro Más astuto que el diablo de Napoleon Hill):

Miedo a la pobreza.​

Miedo a la crítica.​

Miedo a la enfermedad.​

Miedo a perder el amor de alguien.​

Miedo a la vejez.​

Miedo a la pérdida de la libertad.​

Miedo a la muerte.​

Le invito a identificar cuál de estos miedos tiene más presencia en usted hoy. Porque solo al nombrarlos, podemos desactivarlos.

¿Estoy viviendo como quien quiere prosperar, o sobreviviendo como quien espera que algo mágico pase?

La acción sin sentido puede ser tan vacía como el sueño sin compromiso. Pero cuando ambos se entrelazan, nace el verdadero liderazgo transformador.



Si esta reflexión resuena en usted y quiere seguir profundizando, no dude en escribirme. Estoy a un mensaje de distancia para acompañarle en su camino de liderazgo con propósito.



WhatsApp: 7007-1250

Correo: [email protected]

