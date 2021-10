¿Por qué hay tantos pretendientes a la Presidencia?

De antemano les tengo que decir que no tengo la respuesta a la pregunta que titula esta columna. Apenas tengo algunas hipótesis que me gustaría compartir con ustedes y , a la vez, recibir algunas de sus posibles explicaciones y comentarios.

Primera hipótesis (y para mí, la más probable): Muchos de los aspirantes no quieren ser realmente presidente, quieren ser diputados. De los 26 candidatos y candidatas presidenciales, 17 tienen doble postulación. Es decir, si no ganan las elecciones pueden ser elegidos como legisladores.

La doble postulación no es algo nuevo. Otto Guevara y Óscar López llegaron a Asamblea Legislativa mediante esta posibilidad, pero lo cierto es que nunca se había dado tantos casos como en la actual elección.

Sospecho que muchos ya aprendieron de las experiencias ajenas y buscan seguir sus pasos.

Segunda hipótesis: Se respira un vacío de poder que debe ser llenado. Cuando en el mundo de la física se encuentra un espacio vacío, lo que ocurre es que la misma materia busca acomodarse para llenar ese espacio. Esto podría estar dándose en el ámbito político electoral actual.

Real o no, hay una sensación de que el país está caminando al filo de un abismo y que no es bien conducido. Eso motivaría que tantas personas crean, acertadamente o no, ser las personas adecuadas para tomar las riendas.

Tercera hipótesis: No hay una conciencia clara de lo que implica ser Presidente. Debo de confesar que pienso que es la hipótesis menos probable pero es a la que más temo. Hay algunas figuras que han estado ligados al poder en el pasado y ya saben lo que implica ese cargo. Como se dice popularmente: "ya han pasado por donde asustan". Pero me temo que otros piensan que enfrentar una deuda que asusta, un desempleo que aterroriza, una pandemia que mata y una credibilidad política por el suelo es un asunto menor y que pueden superarlo sin meditarlo dos veces.

¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál creen que son las razones por las que más de una veintena de personas quieren llegar a Zapote?