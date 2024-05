Poniendo límites efectivos: estrategias para un equilibrio saludable

Dra. Johana Alvarado/ ICF Young Leader Award.

En un mundo donde el trabajo a menudo se extiende más allá del horario laboral, es crucial establecer límites efectivos para preservar nuestra salud mental, productividad y bienestar general. En lugar de caer en la trampa de la constante disponibilidad, debemos adoptar prácticas que fomenten un equilibrio saludable entre nuestras responsabilidades profesionales y nuestra vida personal.



Veamos estos datos:

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los países con mayores niveles de satisfacción laboral tienden experimentar una mayor productividad en general.

• Un estudio realizado por la Universidad de Warwick encontró que los empleados felices son hasta un 12% más productivos que aquellos que no lo son.

• En Estados Unidos, se estima que el estrés laboral cuesta a las empresas más de $300 mil millones al año en pérdida de productividad y gastos relacionados con la salud. ¿Se está maximizando su eficiencia en el trabajo cotidiano?



Antes de abordar los límites fuera del horario laboral, es fundamental evaluar nuestra eficiencia durante el día. ¿Estamos maximizando nuestro tiempo de manera efectiva o nos vemos atrapados en tareas que podrían ser delegadas o automatizadas? Identificar y abordar las áreas de mejora en nuestra gestión del tiempo nos permitirá trabajar de manera más inteligente, no más difícil.



¿Ha considerado asignar franjas horarias para estrategia sin interrupciones?



Imagine sus agendas como un lienzo en blanco, listo para ser diseñado con estrategia y enfoque. Al asignar franjas horarias específicas durante la semana para la reflexión y planificación estratégica sin interrupciones, podemos cultivar un ambiente propicio para la innovación y el crecimiento profesional.



¿Cómo coordina sus horarios para reuniones?



La coordinación de horarios para reuniones puede ser una herramienta poderosa para optimizar la disponibilidad y la productividad. Al establecer momentos específicos para reuniones departamentales o de equipo, podemos garantizar períodos de trabajo ininterrumpido para el resto del día.



¿Utiliza metodologías ágiles en sus seguimientos semanales?



Los seguimientos semanales son oportunidades para alinear objetivos, evaluar el progreso y ajustar estrategias según sea necesario. Al adoptar metodologías ágiles, como Scrum o Kanban, podemos estructurar estas reuniones de manera eficiente, manteniendo el enfoque en los resultados mientras cuidamos el bienestar emocional de los miembros del equipo.



¿Cómo prioriza el equilibrio como líder?



Como líderes, debemos ejemplificar el equilibrio entre trabajar arduamente y cuidar de nosotros mismos. Al priorizar nuestro bienestar y establecer límites saludables, demostramos a nuestro equipo la importancia de mantener una vida equilibrada y sostenible.



Al implementar estas estrategias, podemos construir un entorno laboral que promueva la productividad, la salud y el bienestar en igual medida. Recordemos que poner límites efectivos no es solo un acto de autogestión, sino también un acto de liderazgo que inspira a otros a seguir nuestro ejemplo en busca de un equilibrio saludable y sostenible.

"Don’t worry, be happy", Bob Marley.

