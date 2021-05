Países dignos de imitar

Me encanta vivir en Costa Rica. Me encanta haber nacido aquí. Me encanta que mis hijos nacieran aquí. Estoy seguro que la mayoría de ticos y ticas que leen estas líneas piensan igual que yo.

No obstante, eso no significa que Costa Rica sea un país perfecto y que no tenga nada que imitar a otras naciones. Decir lo contrario sería engañarnos.

En 7 Días presentamos durante el mes de mayo una serie de reportajes acerca de países que destacan en un campo específico a nivel mundial. Sería maravilloso que, en ese tema puntual, los pudiéramos imitar.

Por ejemplo, Dinamarca es la nación donde los ciudadanos sienten que hay menor corrupción. El respeto total de la ley, a tal punto que hasta es mal visto aprovecharse de un descuido en una fila, es parte de su secreto.

Lea también 7 Días El secreto de los daneses En esta primera entrega de una serie de reportajes especiales vamos a conocer cómo los daneses logran que la corrupción no sea uno de sus dolores de cabeza, como si ocurre en otros rincones del orbe.

​Suiza es el lugar donde mejor manejan los desechos sólidos. Prácticamente no se ve basura en la calle. Una de las razones es que cada uno de sus habitantes funciona como un "policía" que vigila a sus vecinos.

Lea también 7 Días El país donde la basura no sale a la calle ¿Por qué en Suiza las calles son tan limpias y qué podemos hacer en Costa Rica para imitarla?

Países bajos figura como líder en el manejo de inglés como lengua extranjera. :La educación se ha dedicado a alcanzar esa meta. Y no solo se ha logrado gracias a lo que ocurre en las aulas. Las series infantiles son prácticamente en inglés.

Lea también 7 Días What about us? Pese a que no es su idioma oficial, en Países Bajos prácticamente todos hablan inglés.

​Corea del Sur, pese a haber sufrido una devastadora guerra hace casi 70 años, es hoy por hoy líder en innovación. Posiblemente alguno de los dispositivos que usted tiene en su casa o el carro que conduce fue hecho allí.

Sí... Costa Rica ha destacado en muchos ámbitos a nivel mundial (abolición del ejército, creación de parques nacionales, promoción del turismo) pero que eso no nos haga negar que hay todavía muchos caminos que imitar.