13 de diciembre de 2022, 8:00 AM

MSc. Henry Álvarez/ Consejero familiar y matrimonial, conferencista. Estamos a pocos días de que finalice el año, es muy probable que usted sea de aquellas personas que escribe sus propósitos de año nuevo y termina frustrado porque siente que no logró lo que esperaba terminar. Podemos citar como ejemplos: una carrera profesional que pensó iniciar, empezar un nuevo empleo o emprender un negocio, contraer matrimonio o terminar una relación que sabía que no tenía sentido continuar, restaurar una relación que estaba dañada, un sueño sin alcanzar, la lista no se acabaría.

La segunda cualidad para alcanzar sus sueños es tener iniciativa. Como lo dijo Conrat Hilton, ejecutivo de la industria hotelera: “El éxito parece estar conectado con la acción. Las personas exitosas se mantienen en movimiento. Cometen errores, pero no desisten”. Tener iniciativa es estar listo para actuar, o tomar la decisión de hacer algo. Afortunadamente, la iniciativa es una cualidad que cualquier persona puede adquirir. La iniciativa no es para los pasivos. Las personas con iniciativa son creativas e innovadoras, siempre están buscando una oportunidad y cuando viene la aprovechan no se quedan pasivos. Son, los que John Maxwell llama: “los pensadores de vanguardias”, aquellas personas que ven tendencias y posibilidades mucho antes de que otros las perciban, y las aprovechan en el momento justo; las personas exitosas que logran sus sueños son aquellas con iniciativa que se dan así mismo el permiso de aprovechar las oportunidades apenas surgen; no esperan a que alguien le diga: “¡Hazlo!”. Hay que inspirarnos a nosotros mismos y actuar, porque nunca es tarde para volver a intentarlo y levantarse con esperanza de que sí se puede.